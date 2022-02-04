"الرطانة".. حكاية شفرة أبناء الجنوب بالبحر الأحمر

"الرطانة " لغة محلية جنوب البحر الأحمر قد لا يعلمها الكثيرون ، ولكن يتداولها أبناء الجنوب بالبحر الأحمر من أبناء حلايب وأبو رماد وهى تحتوى على مصطلحات مختلفة ، فقد استقبل ، أبناء حلايب وشلاتين وأبورماد محافظ البحر الأحمر خلال زيارته الأخيرة بأغنية لم نكن نعرف معانى كلمتها ، وحينما سألنا اكتشفنا أنها "الرطانة ".

" هَشان فيراي دايبا " "إبني يا ريس أرض بلادي معاك البشاري والعبادي" هذه هى معانى كلمات من الأغنية التى استقبل بها أطفال الشلاتين محافظ البحر الأحمر خلال احتفالات العيد القومى .

يقول على دورا باحث بيئى من أبناء حلايب وشلاتين بجانب اللغة العربية الاصيلة يتحدث غالبية السكان في حلايب وشلاتين لغة منسوبة إليهم ، تسمى البجاوية أو التبداويت بحسب تسميتها في بعض المصادر، والبجاوية مأخوذة نسباً إلى البجا كما تنسب العربية إلى العرب، وهي الإثنية التي سكنت واستوطنت في حلايب،وشلاتين كما يتحدث السكان اللغة العربية بشكلٍ عادي وسلس.

وتابع دورا حلايب وشلاتين بشكل عام من الكنوز التاريخية والجغرافية والجيولوجية، التي تحتاج إلى أن نكتشفها بطريقة علمية مكثفة وأكاديمية متخصصة، ومعرفة أركيولوجيا المكان واستكشاف آثار كل الذين عبروا من هنا، من أزمنة ما قبل التاريخ مرورًا بعيذاب وتاريخها الحافل، وما كان بين هذا وذاك، وصولًا إلى عصرنا الراهن، وكيف استطاع هؤلاء الحفاظ على طريقتهم الخاصة لمفهوم الحياة كل هذه السنوات.. كل هذا يدعو إلى إعادة ترتيب أوراقنا مرة أخرى والتفاعل مع مثلث حلايب كقيمة مهمة في أقصى البوابة الشرقية بشكلٍ موسع.

ومن جهتة قال الحسن عثمان من أبناء ابورماد أن "الرطانة" لهجة ولغة نحافظ عليها حتى الان وغالبية الشباب يعرفونها جيدا رغم صغر سنهم وهي مصطلحات ومفردات تعودنا عليها ونعتبرها من التراث وكثيرا ما يتحدث أبناء الجنوب بتلك اللغة فى بعض المجالس اذا كانت هناك رغبة فى عدم عدم افهام اشخاص اخرين لما نتحدث عنه فهى أشبة بالشفره التى لا يعفها سوى أبناء الجنوب .