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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

طوله 6 أمتار..تجهيز أكبر ساندويتش هوت دوج لتنشيط السياحة في الغردقة

صورة موضوعية
صورة موضوعية

نظم أحد الفنادق السياحية بالغردقة  «مهرجان ترفيهي» للنزلاء، بهدف تنشيط السياحة وجذب المزيد من الزوار إلى شواطئ مدينة الغردقة، وتضمن المهرجان إعداد أكبر «ساندوتش» برجر يبلغ قطره 6 أمتار .

ولعمل «الساندوتش» تم استخدام كميات من اللحوم والبصل والطماطم والجبنة شيدر، ومايونيز، وكميات من الكاتشب والمستردة بمشاركة عدد من الشيفات الفندق ، وذلك في جو ترفيهي أسعد السائحين ونزلاء الفنادق من المصريين والأجانب من جنسيات مختلفة، وحرص الجميع على التقاط الصور التذكارية، ونشرها على صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي

وأوضح علاء الدين محمود مدير  الفندق ،  أن «الساندويتش» هو الأكبر حجما ويبلغ قطره 6امتار ، وشارك في إعداده  عدد من  الشيفات المهرة وبمشاركته ، باستخدام 6 كيلو جراما من  الهوت دوج فراخ ولحمه و2كيلو لحوم مدخنة وفراخ مدخن ، إضافة إلى 3 كيلو جرامات من البصل و3 كيلو طماطم ومثلها من الجبنة الشيدر، و2 كيلو مايونيز، وكميات من الكاتشب والمستردة، وأثار إعجاب وشهية نزلاء الفنادق من المصريين والأجانب من جنسيات مختلفة.

وأشار محمود إلى أن الفندق  يحرص دائما على تنظيم المهرجانات بصفة شبه يومية، بهدف تشجيع السياحة والترفيه على النزلاء الفنادق من المصريين والأجانب من جنسيات مختلفة، وذلك على الشواطئ وحمامات السباحة في أجواء مفتوحة مع مراعاة التباعد الاجتماعي والحفاظ على المسافات الآمنة وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة داخل الفنادق طبقا للضوابط والاشتراطات التي أقرتها وزارة السياحة والصحة.

وأشار  محمود  إلى انتعاش السياحة حيث تصل نسب اشغال الفندق إلى 65%،.
على الجانب الآخر واصل محافظ البحر الأحمر، اللواء عمرو حنفي، اليوم الاثنين، افتتاح وتفقد عدداً من المشروعات التنموية والخدمية بمدينة حلايب، كما إلتقى المواطنين وأجرى جولة موسعة في قرى رأس حدربة وأبورماد، وذلك تزامناً مع الاحتفال بالذكرى ال 52 للعيد القومي للمحافظة.

بدأ المحافظ، جولته الموسعة في مدينة حلايب، وافتتح محطة رفع وتوزيع المياه بقرية رأس حدربة، التي يشرف على تنفيذها جهاز تعمير البحر الأحمر، حيث بلغت تكلفتها 48 مليون جنيه.

أكد المحافظ، أن هذا المشروع نفذته الدولة استجابة لمطالب أهالينا في رأس حدربة، فالحصول على مياه صالحة للشرب أبسط حقوقهم، لافتاً إلى أن المشروع يهدف إلى تزويد قرية رأس حدربة بالمياه بشكل مباشر ومستمر، بدلاً من نقلها بالسيارات من حلايب من خلال أنبوب بطول 22 كيلو متر من محطة مياه حلايب.

كما تفقد المحافظ، مقر البنك الأهلي بمدينة حلايب، البالغ تكلفته 12 مليون جنيه، ويهدف إلى خدمة أهالي المدينة وقراها والعاملين بها،  وتسهيل المعاملات المالية والتجارية بمنفذ رأس حدربة البري. 

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