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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

تعرف على موعد قيادة أول فتاة لـ قطار مترو الأنفاق

تدريب الفتيات على
تدريب الفتيات على قيادة المترو

أنهت الشركة الفرنسية RATP، المسؤولة عن إدارة الخط الثالث لمترو الأنفاق عدلي منصور التدريب العملي على قيادة قطارات مترو الأنفاق والذي شمل 3 فتيات.

وجرى الإختبارات على أنظمة التحكم الأتوماتيك والعادية لقيادة القطار، والتي استطاع فيها فتاتين اجتياز الإختبارات ورسوب فتاتين بينهما شذى عادل التي تصدرت السوشيال ميديا كأول سيدة تقود قطار مترو الأنفاق ونجاح كل من سوزان وهند.

وأكد مصدر بالشركة، أن النتائج  الرسمية لم تظهر بعد ولا يعني نجاح الفتيات توليهم قيادة المترو حاليًا، موضحًا أن الشركة ستقوم بالتأكد أولاً من قدرتهم على قيادة القطارات وسيخضعون لفترة مرافقة مع قائدى القطارات ذوي الخبرة قبل استقلالهم القطار بمفردهم، على ان يتم ذلك خلال شهر من الان.

وقال مصدر بالشركة، لصدى البلد، إنه لا صحة لاستخراج رخصة قيادة لأي من الفتيات كما ردد البعض على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أن التدريب يجري بورش المترو وليس على خطوط التشغيل.

بدأت الشركة الفرنسية لإدارة وتشغيل الخط الثالث لمترو الأنفاق "خط عدلي منصور- العتبة"، تدريب عدد من الفتيات على وظيفة قائدة قطار في ورش المترو، استعدادًا لتسليمهن العمل في الوظائف التي تقدمن لها أخيرًا.

كانت الشركة الفرنسية لإدارة وتشغيل الخط الثالث لمترو الأنفاق "عدلي منصور- العتبة"، أعلنت نهاية أغسطس الماضي توظيف فتيات لأول مرة في مهنة قائدة قطار مترو، تحقيقًا لمبدأ المساواة والتنوع بين الموظفين، وسد احتياجاتها في بعض الوظائف الشاغرة لتصبح الشركة الأولى في مصر التي تحقق التنوع بين الرجال والسيدات خاصة في صناعة النقل والمواصلات والسكك الحديدية.

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