ماتوا في حادث؟.. حزن في المنوفية لوفاة صديقين

تسود حالة من الحزن بين ابناء قرية جزيرة الحجر بمركز الشهداء في محافظة المنوفية بعد وفاة صديقين في حادث تصادم دراجة نارية مع سيارة.

وشيع الاهالي جثامين الأصدقاء الي مثواهم الاخير في مقابر الاسرة بالقرية وسط حالة من الحزن بين ابناء القرية.

وأكد الاهالي، ان المتوفيين هم شعبان محمد خليل وعلي محمود الهليس لقوا مصرعهم في حادث على طريق زاوية الناعورة شبشبير.

واكد الاهالي، ان شعبان وعلي كانوا اصدقاء العمر جمعتهم الصداقة ولم يفرقهم الموت، وكانوا دائما مع بعضهم البعض.

وتابع الاهالي، ان الخبر كان صدمة للجميع من أبناء القرية الذين خرجوا جميعا لتشييع الجثامين الي مثواهم الاخير كما سينظم الاهالي ختام للقراءن على أرواحهم.

واوضح الاهالي، ان المتوفيين كانوا يسعوا دائما في الخير والرزق ومساعدة الأخرين.