رئيس الوزراء: بعثة صندوق النقد تصل مصر في أول ديسمبر

قال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء إن الرئيس عبدالفتاح السيسي تحدث مع طلاب أكاديمية الشرطة عن الوعي وثمار ما قامت به الدولة .

وأضاف رئيس الوزراء أن بعثة صندوق النقد الدولي سوف تصل مصر في الأول من ديسمبر إلى 12 ديسمبر للمراجعة الخامسة والسادسة.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الاستثمارات الخاصة سجلت نمو يصل الى ٦٣% كما أن ارتفع الاحتياطي النقدي الأجنبي في البنك المركزي المصري مشيرا الى أن النيابة العامة سلمت سبائك 43 مليون وسوف تضاف للاحتياط النقدي .

كما أشار رئيس الوزراء إلى أن افتتاح معرض Cairo ICT2025 للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وأن الرئيس عبدالفتاح السيسي يولي اهتماما كبيرا لقطاع الاتصالات، وأنه قطاع مهم جدا ويساهم في نمو الاقتصاد المصري مشير الى أن صادراته ستصل 9 مليارات دولار سنويا.