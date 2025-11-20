قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اتحاد إذاعات التعاون الإسلامي يكرم شيخ الأزهر لدوره في تعزيز قيم الوسطية

شيماء جمال

كرم الدكتور عمرو الليثي، رئيس اتحاد إذاعات وتليفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي، فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف ورئيس حكماء المسلمين، خلال حفل أقيم في أبوظبي، تقديرًا لدوره البارز في تعزيز قيم الوسطية والاعتدال والحوار بين الأديان والثقافات.

تكريم شيخ الأزهر
وتسلم التكريم نيابة عن الإمام الأكبر، الدكتور أيمن بريك، الأستاذ بكلية الإعلام جامعة الأزهر، والمشرف على الإعلام والنشر بمجلس حكماء المسلمين، مؤكدًا أن هذا التكريم يعكس المكانة الرفيعة للأزهر الشريف ودوره العالمي في نشر قيم التسامح والسلام.

واختتم الملتقى الإعلامي لاتحاد إذاعات وتليفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي أعماله، مناقشة موسّعة حول آليات تطوير الرسالة الإعلامية وتكثيف التعاون المشترك بين إذاعات الدول الأعضاء، خاصة في مجال الإعلام الديني وإذاعات القرآن الكريم.

وخلال الجلسة الختامية، أعلن المشاركون حزمة من التوصيات الهادفة لدعم التكامل الإعلامي.


كما اتفق المشاركون على اختيار مصر رئيسًا للدورة الحالية للاتحاد، على أن تكون المملكة العربية السعودية مقرِّرًا للدورة، مع إقرار رئاسة إذاعة القرآن الكريم في مصر للدورة، وإذاعة القرآن الكريم في السعودية مقرِّرًا لها.

