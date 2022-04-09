زراعة القاهرة تعلن مسابقة كتابة المقال والقصص القصيرة.. تفاصيل

يقوم اتحاد طلاب كلية زراعة جامعة القاهرة ، خلال الفترة الحالية بعقد عدد كبير من المسابقات والانشطة الطلابية بجانب امتحانات الميدتيرم للفصل الدراسى الثانى .

وفى هذا التقرير ننشر لكم أبرز مسابقات اتحاد كلية الزراعة جامعة القاهرة للطلاب .

أعلن اتحاد طلاب كلية الزراعة جامعة القاهرة ، عن عن تنظيم مسابقة كتابة المقال، القصص القصيرة، الشعر، الزجل.



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كما نظم اتحاد طلاب كلية الزراعة جامعة القاهرة ، زيارة إلى إحدى شركات المنتجات الغذائية للتدريب على كيفية تصنيع هذه المنتجات و ما الخامات المستخدمة وغيرها .

وقال اتحاد طلاب كلية الزراعة ، على الطالب المراد الحجز يذهب إلى اتحاد طلاب كلية الزراعة ، مؤكدا على أنه سيكون زيارات أخرى للمشاركة أكبر عدد من الطلاب فى هذه الزيارات .

وفى نفس السياق ، أعلن أتحاد كلية الزراعة جامعة القاهرة ، عن فتح باب المشاركة فى تحرير مجلة كلية الزراعة ، ومن لدية الموهبة الكتابة فى أو مجال سواء السياسة او الرياضة او الفن وغيرها ، فيتوجه الطالب إلى ادارة رعاية شباب الكلية للمشاركة.

أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، تحقيق الجامعة تقدمًا كبيرًا في التصنيف الإنجليزي QS "كيو إس"، حيث نجحت الجامعة في الدخول ضمن أفضل 100 جامعة على مستوى العالم في 5 تخصصات، وزادت التخصصات المدرجة بنسبة 160% مقارنة بنتائج عام 2017 بالتصنيف، حيث تعد جامعة القاهرة الجامعة المصرية الوحيدة التي تواجدت في القطاعات الرئيسية الخمسة مجتمعة التي يشملها التصنيف العالمي لعام 2022 وضمن أفضل 300 جامعة عالميًا في القطاعات العلمية الكبرى.

وأضاف الدكتور الخشت، أن جامعة القاهرة جاءت في المرتبة من 51 - 100 في الهندسة المدنية والإنشائية، وهندسة البترول، وإدارة الضيافة والترفيه، كما حققت المرتبة 81 عالميًا في تخصص الصيدلة وعلم العقاقير، والمرتبة من 51 - 70 في تخصص طب الأسنان، مشيرًا إلى أن تخصصي الضيافة والأسنان أول ظهور لهما في التصنيف وجاءا ضمن أفضل 100 تخصص عالميًا.

وأوضح الدكتور الخشت، أن الجامعة جاءت في قطاع الآداب والعلوم الإنسانية في المرتبة 271 عالميًا وهو يوضح الجهود الكبيرة التي قامت بها الجامعة في هذا المجال خاصة إصدار عدد من المجلات العلمية الدولية بالتعاون مع كبرى الناشرين الدوليين وفتح المجال للنشر العلمي الدولي في هذا المجال، مشيرًا إلى أن الجامعة شهدت التواجد في ترتيب متقدم في قطاعات الهندسة والتكنولوجيا حيث احتلت المرتبة 134 عالميًا، إلى جانب مركز متقدم في مجال علوم الحياة والطب حيث جاءت في المرتبة 178 عالميًا.