بسبب مخالفة السرعة.. كلب يتلقى أغرب غرامة مرورية

في أغرب مخالفة مرورية على الإطلاق، تلقى رجل ألماني رسالة بريدية صادمة تحمل بداخلها غرامة قدرها 50 يورو بسبب تخطي سيارته السرعة المسموح بها، لكن كانت الصدمة كالصاعقة عندما اكتشف أن السائق في الصورة التي التقطها الرادار هو كلبه الخاص.

كان من الواضح أن الصورة حقيقية، لكن ابن شقيق السائق أوضح كيف بدا أن الكلب كان يقود السيارة على أحد الطرق في ألمانيا بالفعل في صورة الرادار، على الرغم من أنه لم يكن كذلك.

وأضاف أن سبب الواقعة هو أن الكلب قفز في حضن السائق في نفس اللحظة التي مروا فيها بكاميرا المرور، فالتقطه الرادار بدلًا من السائق.

وأضاف ابن أخيه: "في العادة، يرتدي الكلب حزام سيارة خاصًا من أجل السلامة، وفي ذلك اليوم، نسى عمي أن يضعه له، وجاء الكلب ليحتضنه [وهو يقود السيارة].

لكن الجزء المضحك هو أن الكلب لم يبق في حضنه إلا لمدة ثلاث ثوان فقط، وكان ذلك طويلاً بما يكفي لالتقاط صورة الكلب.

وأكد أن عمه كان من المحتمل أن يعترض على مخالفة السرعة بسبب عدم وجود دليل على أنه كان يقود السيارة - لكنه اعترف بأنه مواطن صالح ودفع الغرامة.