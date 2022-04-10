نشرة المرأة .. حظك اليوم الأحد 10- 4 -2022 .. وأطعمة غنية بالحديد

نشر موقع «صدى البلد»، عددًا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة خلال الساعات الماضية، نعرض أبرزها:

يعاني الكثير من الأشخاص من مشكلة نقص الحديد بالجسم ويرجع ذلك لعدد من الأسباب، ويصف الطبيب المختص بتناول بعض مكملات الحديد بجانب بعض الأطعمة، يكشف موقع

propakistani.pk عن أبرز الأطعمة الغنية بالحديد.



سؤال يحير كثيرون وهو "هنتسحر إيه النهارده؟"، لذلك يقدم لكم موقع "صدى البلد" يوميا قائمة بالوجبات الرئيسية فى سحور رمضان.





يشغل بال الكثير توقعات الأبراج وحظك اليوم، وإذا كنت من المهتمين يمكنك معرفة حظك اليوم ومتابعة ما يقوله برجك والفلك لليوم الأحد 10-4-2022، واكتشاف ما يخبئه برجك على الصعيدين العاطفي والصحي، وفقا لما نشرته خبيرة الأبراج ماغي فرح على صفحتها الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.