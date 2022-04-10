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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نشرة المرأة .. حظك اليوم الأحد 10- 4 -2022 .. وأطعمة غنية بالحديد

نشرة المرأة
نشرة المرأة

نشر موقع «صدى البلد»، عددًا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة خلال الساعات الماضية، نعرض أبرزها:

 

احرص على تناولها.... أطعمة غنية بالحديد

يعاني الكثير من الأشخاص من مشكلة نقص الحديد بالجسم ويرجع ذلك لعدد من الأسباب، ويصف الطبيب المختص بتناول بعض مكملات الحديد بجانب بعض الأطعمة، يكشف موقع
propakistani.pk عن أبرز الأطعمة الغنية بالحديد. 
 

سحورك عندنا .. بيض أومليت بالجبنة و فلفل محشى بالجبن وسلطة جرجير بالبنجر
 

سؤال يحير كثيرون وهو "هنتسحر إيه النهارده؟"، لذلك يقدم لكم موقع "صدى البلد" يوميا قائمة بالوجبات الرئيسية  فى سحور رمضان.

 

توقعات الأبراج وحظك اليوم 10-4-2022 مهنيًا وعاطفيًا وصحيًا

 

يشغل بال الكثير توقعات الأبراج وحظك اليوم، وإذا كنت من المهتمين يمكنك معرفة حظك اليوم ومتابعة ما يقوله برجك والفلك لليوم الأحد 10-4-2022، واكتشاف ما يخبئه برجك على الصعيدين العاطفي والصحي، وفقا لما نشرته خبيرة الأبراج ماغي فرح على صفحتها الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك. 

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