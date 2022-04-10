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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رئيس وزراء أستراليا يدعو لإجراء الانتخابات العامة في 21 مايو

صدى البلد

أعلن رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون، اليوم الأحد، موعد الانتخابات العامة في البلاد، حيث دعا لإقامتها في 21 مايو المقبل.

وحسب "الجارديان" البريطانية، ستجرى الانتخابات الفيدرالية الأسترالية يوم السبت 21 مايو بعد أن سافر سكوت موريسون من سيدني إلى كانبيرا لزيارة الحاكم العام ديفيد هيرلي يوم الأحد.

وقبل بدء الحملة رسميا، نشر رئيس الوزراء مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي، قائلا إن أستراليا تواجه "عالما لم يكن أبدا أكثر اضطرابا منذ وقت الحرب العالمية الثانية".

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وأضاف رئيس وزراء أستراليا سكوت موريسون:"ستواجهك دائما نكسات. لديك دائما معلومات غير كاملة. أعني أن الأمور صعبة، وكانت صعبة حقا. هناك جفاف. هناك فيضانات. هناك حريق. هناك وباء. هناك الآن حرب".

وقال إن 40 ألف أسترالي على قيد الحياة وإن 700 ألف شخص ما زالوا يحصلون على وظائف نتيجة تعامل الحكومة مع الوباء، قائلا إنه تم أيضا إنقاذ شركات "لا تعد ولا تحصى. هذا هو السبب في أننا نذهب إلى هذه الانتخابات القادمة - ما الذي يدفعني إلى الظهور؟ نحن في الواقع في وضع قوي حقا".

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