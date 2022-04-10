يقدم موقع "صدى البلد" الإخباري خدمة التعرف على أسعار صرف العملات الأجنبية، مقابل الجنيه خلال التعاملات اليوم الأحد 10 أبريل 2022، وفقا لآخر تحديث للأسعار بالبنك الأهلي المصري.

وسجلت أسعار صرف العملات الأجنبية اليوم الأحد 10 – 4 – 2022 في البنك الأهلي المصري الآتي:

أسعار العملات الأجنبية في البنك الأهلي

الدولار الأمريكي شراء 18.29 جنيه، والبيع 18.37 جنيه.

وسجل اليورو شراء 19.8209 جنيه، والبيع 20.0068 جنيه.



الجنيه الاسترليني شراء 23.7459 جنيه، والبيع 24.0335 جنيه.

ال‏دولار‏ ‏الكندي‏ شراء 14.494 جنيه، والبيع 14.6188 جنيه. ‏

الكرون‏ ‏الدنماركي‏ شراء 2.6651 جنيه، والبيع 2.6902 جنيه.



أسعار صرف العملات الأجنبية اليوم



الكرون النرويجي شراء 2.0726 جنيه، والبيع 2.1166 جنيه.

الكرونا السويدية شراء 1.9265 جنيه، والبيع 1.9478 جنيه.

الفرنك‏ ‏السويسري‏ شراء 19.5114 جنيه، والبيع 19.6934 جنيه.

ال‏ين‏ ال‏يابانى‏ شراء 14.6707 جنيه، والبيع 14.8528 جنيه.

ال‏دولار‏ ‏الأسترالي‏ شراء 13.584 جنيه، والبيع 13.7628 جنيه.

