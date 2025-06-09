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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

المنشآت الفندقية تشيد بجهود الرئيس السيسي وتستعرض خطة تطوير غير مسبوقة للقطاع

الجمعية العمومية لغرفة المنشآت الفندقية
الجمعية العمومية لغرفة المنشآت الفندقية
محمد الاسكندرانى

وجهت الجمعية العمومية لغرفة المنشآت الفندقية الشكر والتحية الي الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لجهوده الكبيرة في تحقيق الأمن والأمان والاستقرار في كافة ربوع مصر ، والقيام بعملية تنموية شاملة علي كل شبر من أرض مصر .

وأكدت الجمعية العمومية  أن تلك الجهود التي يقودها الرئيس السيسي تعد أحد أهم الركائز الأساسية لتحقيق طفرة في النمو السياحي والوصول بمعدلات التدفق السياحي للمستوي الذي يليق بما تزخر به مصر من إمكانيات سياحية فريدة ومتميزة.

المنشآت الفندقية 

جاء ذلك خلال الجمعية العمومية لغرفة المنشآت الفندقية التي انعقدت مؤخرا برئاسة محمد أيوب، رئيس مجلس إدارة الغرفة.

وأكد محمد أيوب أن التعاون والتنسيق الحكومي مع قطاع السياحة يعكس اهتمام الدولة الكبير بصناعة السياحة والعمل على حل المشاكل التي تواجهها تنفيذا لرؤية الرئيس حول أهمية السياحة.

 ووجه رئيس غرفة الفنادق الشكر إلى الدكتور مصطفي مدبولي لدعمه الكبير لصناعة السياحة ، كما وجه الشكر إلى كافة جهات الدولة المتعاونة مع قطاع السياحة بشكل عام وقطاع الفنادق على وجه الخصوص ، وعلى رأسهم وزارة السياحة والآثار ممثلة في الوزير شريف فتحي الذي يحرص على التعاون والتنسيق التام مع قطاع الفنادق والسعي لإزالة المعوقات أمام صناعة السياحة بأثرها.
   
وقد افتتح محمد ايوب رئيس الغرفة أعمال الجمعية العمومية مرحّبًا بالحضور ،واستعرض إنجازات الغرفة خلال العام الماضي، مشيرًا إلى أن مجلس إدارة الغرفة وضع في بداية دورته خطة عمل واضحة تتسق مع توجهات الدولة، سواء فيما يتعلق بالاهتمام بتنمية العنصر البشري داخل المنشآت الفندقية، أو بتطبيق نظم الميكنة وتطوير وسائل التواصل مع الأعضاء، بهدف الحفاظ على قنوات اتصال دائمة وفعالة مع الفنادق الأعضاء. 

وأوضح أن كل هذه الجهود تصب في مصلحة هذه المنشآت، وأن الغرفة وضعت نصب أعينها هدف الارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة بالفنادق بجميع درجاتها.
وأشار إلى أن الغرفة تعمل جنبًا إلى جنب، وبتنسيق وتعاون كامل، مع كافة الجهات ذات الصلة سواء من الوزارات أو الهيئات الحكومية أو مختلف القطاعات المتصلة بالعمل السياحي، حيث يتم التنسيق المشترك للعمل علي تيسير وتذليل كافة العقبات التي قد تواجه المستثمرين في القطاع الفندقي، في إطار رؤية متكاملة لتعزيز بيئة الاستثمار السياحي في مصر.

كما أفاد أننا نعمل كذلك على زيادة الطاقة الفندقية من خلال تفعيل مبادرات التمويل المقدمة من البنوك، مع تذليل كافة العقبات التي تواجه المستثمرين في القطاع الفندقي، إلى جانب العمل على تفعيل قانون ٨ واللوائح المرتبطة به، وذلك بهدف تسهيل بيئة الاستثمار ودعم تطوير المنشآت الفندقية.


وشهدت الجمعية العمومية حضور عدد من أعضاء مجلس إدارة الغرفة الذين تولوا عرض الملفات الخاصة بهم على الحضور ، من بينهم أدهم جرانة ووائل أبو السعود، مسؤولا لجنة التدريب بالغرفة حيث استعرضا الإنجازات المحققة في مجال التدريب والتأهيل.

 كما قدّم كل من جيفارا الجافي ومودي الشاعر، رؤساء فرعي الغرفة في جنوب سيناء والبحر الأحمر، عرضًا شاملاً لأهم الأعمال التي تمت بالفرعين والمشكلات التي تم العمل على حلها خلال الفترة الماضية.

واستعرض ماجد أنطوان رئيس فرع الغرفة في الوجه القبلي أعمال الفرع، متناولًا التحديات والمشكلات الخاصة بالمنشآت الفندقية الواقعة ضمن نطاق الفرع، وما تم اتخاذه من إجراءات لتذليل العقبات أمام المنشآت الفندقية الأعضاء.

كما تولّى رامي فايز، رئيس شعبة فنادق نجمة ونجمتين وثلاث نجوم (1، 2، 3)، التعريف بنشاط الشعبة خلال السنة المنقضية، وقام باستعراض أبرز المعوقات والمشاكل التي تواجه فنادق هذه الفئة، بالإضافة إلى الإجراءات التي تم اتخاذها للتعامل معها والعمل على حلها.

وقام حازم طاهر، نائب رئيس مجلس الإدارة، باستعراض ما تقوم به غرفة المنشآت الفندقية بالتنسيق مع الاتحاد المصري للغرف السياحية في مجال تحفيز الاستثمار السياحي وتذليل العقبات أمام المستثمرين، وذلك في إطار دعم البيئة الداعمة لنمو وتطور القطاع الفندقي في مصر.

وقد شهدت الجمعية العمومية حضورًا مكثفًا من ممثلي الفنادق الأعضاء، في أجواء عكست تفاعل القطاع الفندقي مع ما يجري من تطوير وتحول مؤسسي داخل الغرفة.

وقد شارك في فعاليات الجمعية عدد من قيادات وزارة السياحة والآثار، من بينهم: يمنى البحار نائب وزير السياحة والآثار ، وإيهاب سالم مساعد الوزير للشئون المالية والاستثمار وأحمد نبيل معاون الوزير للطيران والمتابعة ، ومحمد عامر رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية ، ومحمد حجاج مدير عام الإدارة العامة لتراخيص المنشآت الفندقية ، الي جانب عدد من قيادات الوزارة المعنيين بالقطاع الفندقي.

وقد شهد الاجتماع مناقشة واعتماد عدد من البنود الهامة، من أبرزها:

  • استعراض تقرير إنجازات الغرفة عن العام المالي السابق
  • اعتماد الميزانية العامة والقوائم المالية والحساب الختامي
  • إقرار الموازنة التقديرية للعام المالي الجديد
  • الموافقة على عدد من التعديلات في اللوائح المالية والإدارية

وعقب انتهاء فعاليات الجمعية العمومية، نظّمت الغرفة مؤتمرًا صحفيًا موسّعًا، حضره عدد من المستثمرين في القطاع الفندقي، ومديري عموم الفنادق، وأساتذة كليات السياحة والفنادق، إلى جانب ممثلي وسائل الإعلام والصحافة.

وكان من أبرز المبادرات التي تم إعلانها خلال المؤتمر:

  • إطلاق الموقع الإلكتروني الجديد للغرفة ضمن خطة التحول الرقمي
  • الإعلان عن منصة إلكترونية للتدريب والتوظيف (Match-Making Platform)، تهدف إلى ربط الجامعات ومراكز التدريب باحتياجات سوق العمل الفندقي
  • توقيع بروتوكولات تعاون مع عدد من الجامعات المصرية المرموقة، بهدف تدريب الكوادر وتوفير عمالة فندقية مؤهلة
  • توقيع بروتوكول تعاون مع جامعة كورنيل الأمريكية لتقديم برامج تدريبية متخصصة للإدارة العليا والمتوسطة – في خطوة غير مسبوقة بمصر
  • التعاون مع منصة التدريب الرقمية التابعة لوزارة السياحة والآثار لدعم تأهيل الكوادر البشرية ورفع كفاءة العاملين في القطاع

وخلال كلمته التي ألقاها أثناء استعراض الإنجازات والمواضيع الخاصة بالغرفة، أوضح محمد أيوب، رئيس مجلس إدارة الغرفة، أن الغرفة تسير على نفس النهج وبتنسيق كامل مع وزارة السياحة والآثار مؤكدا أن بروتوكولات الشراكة جاءت نتاجًا لما تم الاتفاق عليه خلال الاجتماع الذي عقد في متحف الحضارات بحضور معالي وزير السياحة والآثار وعدد من عمداء الجامعات المتخصصة.

وفي هذا الاجتماع، تم مناقشة أهمية التكامل والتواصل بين القطاع الأكاديمي والقطاع الخاص لتعزيز القدرات البشرية للقطاع السياحي والفندقي. وفي سياق ذلك، أعلن محمد أيوب أن الوزارة بصدد إطلاق منصة تدريبية حديثة خلال الأيام القليلة القادمة، ستُعلن رسميًا عنها قريبًا، وهي منصة تهدف إلى دعم القطاع من خلال تقديم كورسات تدريبية متخصصة عبر الإنترنت (online courses).

كما كشفت الغرفة عن خطة مستقبلية طموحة تشمل:

شراكات مرتقبة مع جامعات دولية رائدة مثل جيليون ولاروش، ومنصات تدريب عالمية مثل Lobster Ink

تقديم برامج تدريب متقدمة في اللغة الإنجليزية وتكنولوجيا المعلومات والأنظمة الفندقية لجميع المستويات الوظيفية داخل المنشآت الفندقية

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