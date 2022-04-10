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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

3 وديات لـ النصر استعدادا للقسم الثاني

النصر
النصر

يبدأ فريق النصر بقيادة ياسر رضوان المدير الفني، سلسلة من المباريات الودية عندما يلتقي غدا الاثنين مع فريق المنصورة علي ملعب النصر خلال فترة التوقف بشهر رمضان المعظم، استعدادا لاستئناف مباريات دوري القسم الثاني عقب عيد الفطر المبارك.

 

كما يخوض النصر، مباراة ودية مع فريق العبور الاثنين 18 إبريل وفريق حرس الحدود الإثنين 25 إبريل، وجاري الاتفاق علي مباراة أخري يوم الأحد 1 مايو.

 

واجري فريق النصر قياسات بدنية للاعبين للوقوف علي النواحي البدنية لكل لاعب بالفريق والعمل علي رفع القدرات البدنية.

 

كما يركز الجهاز الفني علي إجراء تدريبات بدنية إضافة إلي تدريبات فتية علي النواحي الدفاعية والتمركزات والتحركات الهجومية والانتشار الهجومي.

 

ويؤدي الف يق التدريب بشكل كامل مماثل لفترة مباريات الدوري مع إقامة مباراة ودية كل اسبوع حتي نهاية شهر رمضان.

 

وأكد ياسر رضوان المدير الفني لفريق النصر أن فريقه يستعد بقوة من أجل الاستعداد لاستئناف مسابقة دوري القسم الثاني وذلك من أجل العودة بقوة وحصد اكبر عدد من النقاط في المباريات المتبقية لحسم صراع البقاء.

 

وقال رضوان إنه يسعي لاستغلال توقف الدوري لعلاج الأخطاء التي ظهرت الفترة الأخيرة والتأكيد علي الإيجابيات، مشيرا إلي أنه يسعي للحفاظ علي حالة اللاعبين قبل توقف الدوري خاصة وان الأداء بدأ يتحسن بشكل جيد من مباراة لآخري.

 

واضاف المدير الفني للنصر أن المرحلة المقبلة تحتاج للتركيز الشديد والتكاتف من أجل تخطي المرحلة الصعبة التي يعاني منها الفريق في جدول المسابقة، مشيرا إلي أن النصر قادر علي مواصلة الأداء الجيد وحسم البقاء.

 

ويخضع عبد العزيز الشاعر زيزو نجم وهداف الفريق  لفحوصات طبية لتحديد مدي تأثره بالاصابة بكدمه في ضلوع الصدر كما يخضع محمد عرابي نجم خط الوسط لبرنامج تأهيلي الحلق بتدريبات الفريق والمباريات الودية استعدادا لاستئناف مباريات الدوري .

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