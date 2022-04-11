ليالي المقامات الروحية.. أسبوع موسيقى ثقافي في بيت السناري

تنظم مكتبة الإسكندرية ومؤسسة حوار لفنون ثقافات الشعوب، مجموعة حفلات فنية مفتوحة للجمهور تحت عنوان "ليالي المقامات الروحية" في دورتها السابعة، وذلك في الفترة من 14 وحتى 21 ابريل 2022، في تمام التاسعة مساًء، بمقر بيت السناري الأثري بحي السيدة زينب بالقاهرة، التابع لمكتبة الإسكندرية.

تتضمن الحفلات برامج موسيقية وغنائية متميزة ذات صبغة روحانية وثقافية تسمو بالمشاعر والوجدان، ويشارك فيها فرق من داخل مصر وخارجها، فيأتي حفل الافتتاح تحت عنوان "عودي يا ليالي الرضا"، ويحييه فرق من مصر وسوريا، وهي: سماع الدولية للإنشاد والموسيقى الروحية، وفرقة الحور، بالاشتراك مع فرقة تواشيح الفنان عدنان الساسة.

وتتواصل الحفلات مع "سهرة شعبية" لفرقة الطبول النوبية وفرقة الآلات الشعبية المصرية وفرقة السمسمية في اليوم التالي، وتحيي منال محيي الدين فنانة الهارب العالمية وفرقتها حفل اللية الثالثة، وتحيي الفنانة داليا عبد الوهاب وفرقتها وكذلك فرقة من اندونيسيا حفل الليلة الرابعة، ويقدم الفنان الكبير حسن شرارة وفرقته سداسي شرارة حفل الليلة الخامسة، أما حفل الليلة السادسة فيقدمه فرق من فلسطين وسوريا، وتحيي فنانة الفلوت؛ الدكتورة رانيا يحيي وفرقتها حفل الليلة السابعة. وتختتم الليالي بحفل تحت عنوان "وحوي يا وحوي" ويشارك فيه أوركسترا الأنامل الصغيرة، بورسعيد.

جدير بالذكر أن الحفلات رؤية وإخراج الدكتور انتصار عبد الفتاح؛ الذي أكد على أهميتها ودورها في توطيد العلاقات بين الشعوب من خلال الفن، وتحقيق المزيد من التوافق والتعرف على الثقافات المختلفة، وكذلك الحفاظ على التراث المصري الأصيل النابع من قلب المجتمع المصري.

تُنظم الحفلات في الفترة من 14 وحتى 21 ابريل، على مدار 8 أيام، ويبدأ الدخول من 8:30 مساًء، وهي حفلات مجانية ومفتوحة للجمهور.