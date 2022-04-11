في يومه العالمي .. 5 مشاهير عانوا من مرض باركنسون

يعاني أكثر من 10 ملايين شخص في جميع أنحاء العالم يعيشون مع مرض باركنسون (PD)، لذلك تم تخصيص يوم 11 أبريل من كل عام لنشر التوعية بهذا المرض.

مشاهير عانوا من مرض باركنسون

وفي اليوم العالمي لمرض باركنسون، إليك قائمة بالمشاهير التي عانت من مرض باركنسون.

1- محمد علي كلاي

تم تشخيص إصابة الملاكم محمد علي كلاي بمرض باركنسون بعد ثلاث سنوات فقط من تقاعده من الملاكمة، لقد رفع مستوى الوعي بمرض باركنسون حول العالم وساعد في إنشاء مركز محمد علي باركنسو، وانتهت معركة علي ضد مرض باركنسون في يونيو 2016، لكن إرثه لا يزال قائماً.

2- جورج إتش

عاش الرئيس الحادي والأربعون للولايات المتحدة ونائب الرئيس مرتين في عهد رونالد ريغان لعدة سنوات مصابًا بمرض باركنسون الأوعية الدموية، وتوفى بهذا المرض عن عمر يناهز 94 عامًا.

3- بيلي كونولي

قام الممثل الكوميدي والممثل السينمائي الاسكتلندي بزيارة طبيبه فقط بعد أن اقترب أحد المعجبين، الذي كان أيضًا جراحًا، من كونولي في بهو وأبلغه أن مشيته غير الطبيعية يمكن أن تكون علامة على مرض باركنسون.

4- روبن ويليامز

تم تشخيص الممثل والكوميدي المحبوب بمرض باركنسون قبل وفاته بثلاثة أشهر في أغسطس 2014، فاز ويليامز بجوائز الأوسكار وإيمي وجولدن غلوب وجوائز نقابة ممثلي الشاشة وجوائز جرامي طوال حياته المهنية.

5- ليندا رونستادت

ظهرت ليندا روندشتات "سيدة الروك الأولى" على مسرح الروك الشعبي وموسيقى الروك الريفية في عام 1967، خلال مسيرتها المهنية التي استمرت 44 عامًا ، حصلت روندشتات على 11 جرامي وجائزة إيمي أثناء بيعها لأكثر من 100 مليون أسطوانة.

تقاعدت في عام 2011 وأعلنت أنها مصابة بمرض باركنسون في عام 2012. وقالت إن صوتها من المحتمل أن يكون قد تأثر لسنوات عديدة قبل تشخيصها، تم تكريمها بميدالية الفنون الوطنية من قبل الرئيس أوباما وتعيش حاليًا مع ابنها.