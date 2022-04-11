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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

"سلة الزمالك" يختتم تدريباته استعدادًا لمواجهة كيب تاون في بطولة أفريقيا

سلة الزمالك
سلة الزمالك

اختتم الفريق الأول لكرة السلة بنادي الزمالك تدربياته اليوم الاثنين على صالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر استعدادا لمواجهة كيب تاون بطل جنوب أفريقيا غدا الثلاثاء في إطار الجولة الثانية من المجموعة الثانية لبطولة أفريقيا، والتي تستضيفها القاهرة في الفترة من 9 وحتى 19 من شهر أبريل الحالي.


كان الفريق قد حقق الفوز على كوبرا سبورت بطل جنوب السودان بنتيجة 80/63 في المباراة التي أقيمت بينهما أمس السبت في أولى مباريات البطولة.


وضمن الزمالك المشاركة في بطولة الأندية الأفريقية أبطال الدوري للموسم الثاني على التوالي، بعد الفوز بلقب دوري السوبر في مصر.


وأسفرت قرعة  بطولة أفريقيا، عن وقوع الزمالك في مجموعة النيل، والتي تضم كلا من: بترو دي لواندا الأنجولي وفاب الكاميروني وكوبرا سبورت من جنوب السودان وكيب تاون تايجرز الجنوب أفريقي وفوكاش الكونغولي.


ومن المقرر أن تتأهل 4 فرق من المجموعة للمرحلة الأخيرة والتي تقام في كيجالي برواندا في شهر مايو المقبل.

نادي الزمالك حسن مصطفي كيب تاون بطل جنوب أفريقيا بطولة افريقيا كوبرا سبورت

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