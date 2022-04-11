الاتحاد السكندري ينهى إجراءات التعاقد مع جهاز "التوأم" السابق

أنهت إدارة الكرة بالفريق الأول بنادي الاتحاد السكندري برئاسة أحمد عبد المجيد نائب رئيس مجلس الإدارة و عضوية محمد سلامة ومحمد البحيرى أعضاء مجلس الإدارة وفي حضور محمد مصيلحى رئيس مجلس إدارة زعيم الثغر إجراءات إنهاء و فسخ تعاقد الجهاز الفني السابق بقيادة إبراهيم حسن مدير الكرة و حسام حسن المدير الفنى.

وتم سداد جميع المستحقات المالية الخاصة بالجهاز الفني و الإدارى و الطبي السابق طبقاً للبنود و الشروط المنصوص عليها بالتعاقد الموقع بين الطرفين .



وأشاد رئيس النادى بمجهودات لجنة الكرة و محمد خميس عضو مجلس الإدارة في إدارة هذا الملف و إنهائه بالشكل الذى يليق بزعيم الثغر .



و تمنى محمد مصيلحى و لجنة الكرة كل التوفيق للجهاز الفني السابق في خطواتهم القادمة ، مؤكداً أن التوأم حسن قام بمجهودات كبيرة خلال فترة قيادته لفريق الكرة بنادى الاتحاد السكندرى .