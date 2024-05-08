بعد إجبار بلومبرج على الاعتذار.. برلماني: مصر قطعت "طريق الأكاذيب" أمام الجميع

أشاد النائب رياض عبد الستار ، عضو مجلس النواب، باحترافية الهيئة العامة للاستعلامات، في تعاملها مع وكالة بلومبرج بعد تقريرها الأخير عن الاقتصاد المصري واعتذارها والتعديل.

وقال النائب البرلماني فى بيان صحفى له ، إن مصر نجحت في إجبار بلومبرج على الاعتذار والتراجع، عن أخطائها، وقطعت الطريق على أي صحف أمريكية وغربية أخرى في ترويج الأكاذيب عن السوق والاقتصاد المصري.

وأشار إلى أن تقريبا بلومبرج كان مليء بالأكاذيب والافتراءات حيث زعم أن "مصر للبيع" بعد صفقة رأس الحكمة الأخيرة مع الإمارات، مشيراً إلى أن الاستثمارات الإماراتية ليست في مصر فقط، بل في كل دول العالم، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية.

وأضاف قائلا؛"قيمة الأصول الإجمالية للاستثمارات الإماراتية في الخارج وصلت إلى 2.5 تريليون دولار حتى مطلع عام 2024.. واستثمارات الإمارات في مصر لا تتجاوز 65 مليار دولار، بينما تتصدر الولايات المتحدة هذه الاستثمارات عالمياً بقيمة 115 مليار دولار، وبالتالي فإن استثمارات الإمارات في أمريكا ضعف استثماراتها في مصر.. ولكن بلومبرج لا تقوى على قول أن أمريكا للبيع، وحسناً فعلت الهيئة العامة للاستعلامات في تواصلها وإجبار بلومبرج على التراجع".

وذكر أن الامارات تعمل حالياً في 90 دولة وليس مصر فقط، في دول مثل الهند وإندونسيا ودول الآسيان والمغرب ودول وسط آسيا وبريطانيا وفرنسا والمانيا وأمريكا وكندا وبعض دول شرق أوروبا، عبر الصناديق التي لديها وبينها القابضة "ADQ" صاحبة صفقة رأس الحكمة.