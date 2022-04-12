محافظ القليوبية يتفقد عددا من صوامع الغلال استعدادا لموسم حصاد القمح ..صور

أكد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية أن موسم حصاد وتوريد القمح هذا العام يعد موسما استثنائياً يحتاج إلى تضافر جميع الجهود لإحكام السيطرة والرقابة على أعمال التوريد للصوامع والشون المخصصة لإستقبال القمح وذلك لإستلام أكبر كمية حفاظاً على مكتسبات الدولة والأمن الغذائي لها، مشدداً على ضرورة إتباع كافة إجراءات السلامة في نقل وتخزين القمح.



جاء ذلك خلال الجولة التي قام بها المحافظ لمتابعة عدد من الصوامع استعدادا لاستقبال الأقماح وتفقد عدد من الحقول الإرشادية للإلتقاء بالمزارعين والتحدث اليهم وحثهم على توريد القمح في موعده، وجاءت الجولة بحضور كل من المهندس حسن زايد وكيل وزارة الزراعة وعربي عبد الحليم مدير مديرية التموين.



وبدأ المحافظ الحولة بتفقد حقل إرشادي بحوض وجه البلد بقرية ناي بقليوب على مساحة 5 أفدنة وحوض إرشادي آخر بمدينة شبين القناطر بحوض المواريس على مساحة 7 أفدنة والتقى المحافظ بأصحاب الحقول والمزارعين والفلاحين بتلك القرى وتحدث إليهم حديثا اتسم بالود وبث روح الوطنية تقديرا لدورهم الهام بالمجتمع مطالبا منهم التكاتف والتعاون مع أجهزة الدولة خلال فترة موسم حصاد القمح حفاظا على أمن مصر الغذائي وتوريد محصول القمح في موعده مؤكدا أن المحافظة اتخذت كافة الإجراءات والتيسيرات في عملية استقبال الأقماح وسيتم صرف المستحقات خلال 48 ساعة كحد أقصى .



كما تفقد المحافظ خلال جولة اليوم صوامع بنها على طريق القاهرة اسكندرية الزراعي وتقع الصوامع على مساحة 16350 م2 وتتكون من 12 خلية تخرين بسعة الخلية الواحدة 5000طن بإجمالي سعة تخزينية 60 ألف طن قمح بالإضافة إلى عدد 3 خلايا صرف سعة الواحدة 100 طن.



كما تفقد المحافظ أيضا مجمع صوامع عرب العليقات بمدينة الخانكة ويتكون المشروع من 18 خلية لتخزين الغلال، بسعة إجمالية للمشروع تبلغ 90 ألف طن غلال للموسم، بتكلفة إجمالية 300 مليون جنيه، حيث تستوعب الخلية الواحدة 5000 طن قمح، وهي تعد من أكبر الصوامع على مستوى الجمهورية ويشتمل المشروع على وحدة تحكم إليكترونية تدير المشروع بالكامل بأحدث أساليب التقنية والتكنولوجيا الحديثة.

وشدد المحافظ على رؤساء المدن والأحياء بمراجعة كشافات أعمدة الإنارة المحيطة بصوامع الغلال للتأكد من جاهزيتها وإنارتها ليلاً لتسهيل عملية تسليم وإستلام الأقماح.

ووجه المحافظ وكيل وزارة التموين بالتنسيق مع مديرية الزراعة ورؤساء المراكز والمدن وإدارة المرور برفع درجة الإستعداد القصوى لإستقبال الأقماح المحلية الموردة لهذا العام والتأكد من جاهزية مواقع التخزين مؤكدا أن المحافظة قدمت كافة التسهيلات اللازمة للمزارعين لبدء عملية التوريد، حيث يتم تلقي التقارير في غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة من خلال الغرف الفرعية على مستوى الوحدات المحلية وذلك لمتابعة الكميات التي يتم توريدها من محصول القمح بالصوامع والهناجر والشون على مستوى مراكز ومدن المحافظة يومياً، وكذا تذليل أي عقبات تعوق عملية التوريد.

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