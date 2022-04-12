منها الجبن الدمياطي والكشك.. وزيرة التجارة تشكل لجنة لإعداد مواصفات للأغذية التقليدية

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر، اليوم الثلاثاء، قرارًا جديدًا لنيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، رقم 166 لسنة 2022، بشأن تشكيل لجنة فنية معنية بإعداد مواصفات قياسـية توصيفية للأغذية التقليدية، والأغذية كمؤشر جغرافي بالهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة.

وجاء القرار كالتالي: وزير التجارة والصناعة بعد الاطلاع على القانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٤١ بشأن قمع التدليس والغش وتعديلاته؛ وعلى القانون رقم ٢ لسنة ١٩٥٧ بشأن التوحيد القياسى؛ وعلى القانون رقم ٢١ لسنة ١٩٥٨ بشأن تنظيم الصناعة وتشجيعها وتعديلاته؛ وعلى القانون رقم ٨٢ لسنة ٢٠٠٢ بإصدار قانون حماية حقوق الملكية الفكرية؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٣٩٢ لسنة ١٩٧٩ بتنظـيم الهيئـة المـصرية العامة للتوحيد القياسى وجودة الإنتاج؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقـم ٨٣ لـسنة ٢٠٠٥ بتعـديل مـسمى الهيئـة المصرية العامة للتوحيد القياسى وجودة الإنتاج ليكون مسماها الهيئة المصرية العامـة للمواصفات والجودة ؛

وعلى كتاب رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامـة للمواصـفات والجـودة المؤرخ ٢٠٢٢/٢/٢٢.

قـــــرر :

( مـادة أولـى )

تشكل لجنة فنية معنية بإعداد مواصفات قياسـية توصـيفية للأغذيـة التقليديـة

والأغذية التي تحمى كمؤشر جغرافى بالهيئة المصرية العامة للمواصـفات والجـودة

برئاسة المهندسة / حنان فؤاد حامد- مدير إدارة المواصفات الغذائيـة بـالإدارة

العامة للمواصفات بالهيئة، وعضوية ممثل عن كلٍ من الجهات التالية :

١ -جهاز تنمية التجارة الداخلية- وزارة التموين والتجارة الداخلية .

٢ -قسم حماية المنافسة- جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية .

٣ -غرفة الصناعات الغذائية- وزارة التجارة والصناعة .

٤ -المجلس التصديرى للصناعات الغذائية- وزارة التجارة والصناعة .

٥ -مركز تحديث الصناعة- وزارة التجارة والصناعة .

٦ -مكتب منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية بمصر (يونيدو) .

٧ -المركز القومى للبحوث- وزارة الزراعة .

وللجنة أن تستعين بمن تراه مناسبا مـن خبـراء متخصـصين لإنجـاز المهـام

الموكلة إليها .

( مادة ثانية )

تختص اللجنة بتولى المهام والصلاحيات التالية :

١ -إعداد مواصفات قياسية توصيفية للأغذية التقليدية والأغذيـة التي تحمي كمؤشر جغرافي، والتي تتميز بها مصر عن غيرها من البلدان (مثل: الجـبن الـدمياطى -

البسطرمة- الكشك الصعيدى- جـبن مـالاوى- مـشروبات الـشعير (البيـرة)- بعض الأعشاب) وذلك لتسجيلها «كسلع كمؤشرات جغرافية».

٢- تصنيف المنتجات ذات الأولوية كأغذية تقليدية والأغذية التي تحمى كمؤشـر جغرافى وذلك في ضوء الدراسة التي تم إعداد ها من قبل مكتب منظمة الأمم المتحـدة

للتنمية الصناعية.

٣ -إعداد اللوائح الفنية والمالية المنظمة لعمل اللجنة والتى تعتمـد مـن الـسيد الدكتور رئيس الهيئة.

٤ -أي مهام أخرى توكل إلى اللجنة لإنجازها في مجال عمل اللجنة».