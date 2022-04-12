عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

منها الجبن الدمياطي والكشك.. وزيرة التجارة تشكل لجنة لإعداد مواصفات للأغذية التقليدية

صدى البلد

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر، اليوم الثلاثاء، قرارًا جديدًا لنيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، رقم 166 لسنة 2022، بشأن تشكيل لجنة فنية معنية بإعداد مواصفات قياسـية توصيفية للأغذية التقليدية، والأغذية كمؤشر جغرافي بالهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة.

وجاء القرار كالتالي: وزير التجارة والصناعة بعد الاطلاع على القانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٤١ بشأن قمع التدليس والغش وتعديلاته؛ وعلى القانون رقم ٢ لسنة ١٩٥٧ بشأن التوحيد القياسى؛ وعلى القانون رقم ٢١ لسنة ١٩٥٨ بشأن تنظيم الصناعة وتشجيعها وتعديلاته؛ وعلى القانون رقم ٨٢ لسنة ٢٠٠٢ بإصدار قانون حماية حقوق الملكية الفكرية؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٣٩٢ لسنة ١٩٧٩ بتنظـيم الهيئـة المـصرية العامة للتوحيد القياسى وجودة الإنتاج؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقـم ٨٣ لـسنة ٢٠٠٥ بتعـديل مـسمى الهيئـة المصرية العامة للتوحيد القياسى وجودة الإنتاج ليكون مسماها الهيئة المصرية العامـة للمواصفات والجودة ؛
وعلى كتاب رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامـة للمواصـفات والجـودة المؤرخ ٢٠٢٢/٢/٢٢.

قـــــرر :
( مـادة أولـى )

تشكل لجنة فنية معنية بإعداد مواصفات قياسـية توصـيفية للأغذيـة التقليديـة
والأغذية التي تحمى كمؤشر جغرافى بالهيئة المصرية العامة للمواصـفات والجـودة

برئاسة المهندسة / حنان فؤاد حامد- مدير إدارة المواصفات الغذائيـة بـالإدارة
العامة للمواصفات بالهيئة، وعضوية ممثل عن كلٍ من الجهات التالية :
١ -جهاز تنمية التجارة الداخلية- وزارة التموين والتجارة الداخلية .
٢ -قسم حماية المنافسة- جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية .
٣ -غرفة الصناعات الغذائية- وزارة التجارة والصناعة .
٤ -المجلس التصديرى للصناعات الغذائية- وزارة التجارة والصناعة .
٥ -مركز تحديث الصناعة- وزارة التجارة والصناعة .
٦ -مكتب منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية بمصر (يونيدو) .
٧ -المركز القومى للبحوث- وزارة الزراعة .
وللجنة أن تستعين بمن تراه مناسبا مـن خبـراء متخصـصين لإنجـاز المهـام
الموكلة إليها .

( مادة ثانية )

تختص اللجنة بتولى المهام والصلاحيات التالية :

١ -إعداد مواصفات قياسية توصيفية للأغذية التقليدية والأغذيـة التي تحمي كمؤشر جغرافي، والتي تتميز بها مصر عن غيرها من البلدان (مثل: الجـبن الـدمياطى -
البسطرمة- الكشك الصعيدى- جـبن مـالاوى- مـشروبات الـشعير (البيـرة)- بعض الأعشاب) وذلك لتسجيلها «كسلع كمؤشرات جغرافية».

٢- تصنيف المنتجات ذات الأولوية كأغذية تقليدية والأغذية التي تحمى كمؤشـر جغرافى وذلك في ضوء الدراسة التي تم إعداد ها من قبل مكتب منظمة الأمم المتحـدة
للتنمية الصناعية.

٣ -إعداد اللوائح الفنية والمالية المنظمة لعمل اللجنة والتى تعتمـد مـن الـسيد الدكتور رئيس الهيئة.

٤ -أي مهام أخرى توكل إلى اللجنة لإنجازها في مجال عمل اللجنة».

وزير التجارة والصناعة الصناعة وزارة التجارة والصناعة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة Real state Finance

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مستجدات ملف المياه.. التعلية والملء الثالث مغامرة.. واحتمال غرق سد النهضة

3 تصريحات لـ حسام حسن عن محمد صلاح.. هل تُبعده عن تدريب منتخب مصر ؟

تقلبات شديدة وتصل إلى 36 درجة.. الأرصاد تحذر من طقس الأسبوع القادم

جنون الذهب.. قفزة جديدة في الأسعار وعيار 21 يسجل رقما قياسيًا

النيابة العامة تباشر التحقيقات في وفاة أيمن هدهود

قرار جمهوري بالإذن لوزير المالية بشأن الرحلات الجوية لمطارات روسيا

أفعال تبطل الصيام بين الزوجين .. الإفتاء تحددها بـ8 احذر الوقوع فيها

هل يجوز لغير المتوضئ قراءة القرآن من الهاتف .. الأزهر يوضح

ترشيحاتنا

الحبس وغرامة.. مجلس الوزراء يوافق على قانون بشأن حظر زواج الأطفال| تفاصيل

يوفر مليارات الجنيهات.. الزراعيين تطالب بتدخل رئاسي لحل مشاكل استيراد تقاوي الخضر

فخر أفريقيا.. الأهلي يتفوق على برشلونة ومانشستر يونايتد في التصنيف العالمي للأندية

منها السيارات.. سلع تستحق الإعفاء من الضريبة الجمركية وفقا للقانون

السفارة الأمريكية في أوكرانيا تعلن اكتشاف مقبرة جماعية في بوزوفا قرب كييف

منها الجبن الدمياطي والكشك.. وزيرة التجارة تشكل لجنة لإعداد مواصفات للأغذية التقليدية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد عرض عشر حلقات.. الاختيار وجزيرة غمام الأقرب لـ الأفضل فى رمضان

زوزو شكيب.. كانت تقرأ القرآن بالفرنسية.. واختارتها الملكة نازلي وصيفة لها

يوتيرن آخر أعمالي| توفيق عبدالحميد يعلن اعتزال التمثيل نهائيا.. وريهام حجاج ترد

ملحمة حرب الصائمين.. لماذا أُعتبرت المدفعية المصرية في العاشر من رمضان الأشرس عالميا؟

فيديو

سبب تراجع الأهلي عن التعاقد مع أشرف بن شرقي .. فيديو جراف

بعد عرض عشر حلقات.. الاختيار وجزيرة غمام الأقرب لـ الأفضل فى رمضان

اسم جديد ينضم للقائمة| تعرف على هوية المدرب الجديد لمنتخب مصر.. فيديوجراف

القصة الكاملة لواقعة اعتداء كريستيانو رونالدو على طفل مصاب بالتوحد.. فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

حسام الفقي يكتب: «الاختيار 3» وإفشال مخطط خطف مصر

الابتسامة أقصر طريق لمحبة القلوب

يارا زكريا تكتب: يختارون حياة الآخرين

ما شيطان إلا بنى آدم

أضواء حول التأريخ للعيد الألفي للأزهر

د. محمد زيدان يكتب: الإسلام دين الكون

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نيفين منصور

الحسرة في انتظارك!

حسام الدين الأمير

إيقاف ويل سميث وضرورة تدخل الرئيس !

محمد مندور

الصوم عن الكلام

المستشار أسـامة الصعيدي

فن الدراما الوطنية يهزم أعداء الوطن

كريمة أبو العينين

دراما رمضان والمواطن الغلبان

إلهام أبو الفتح

هل نودع الإعلانات العشوائية؟

خالد جمال

الكبير أوي & رامز موفي ستار.. ساعة الإفطار

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «20»

اﻟﻤﺰﻳﺪ