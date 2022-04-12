سوسن بدر: اللي شايف الفن حرام يسيبه

لا يعرض عليا أدوار إغراء

وجهت الفنانة سوسن بدر، رسالة لكل فنان يرى شبهة حرام في العمل الفني، قائلة إن من يرى الفن فيه شبهة حرام ومن يشعر بذلك يتبع إحساسه ويترك الفن، وكذلك المهن والأعمال الأخرى.

وردت سوسن بدر، خلال حوارها ببرنامج "حبر سري"، مع الإعلامية أسما إبراهيم، على قناة القاهرة والناس، عن موقفها من الأدوار الجريئة، قائلة: "مش بيتعرض عليا حاليا أدوار جريئة لأني بعمل دور ماما وتيتة ودي أدوار مفيش فيها جراءة وحتى وأنا صغيرة حينما كنت لا امتلك القدرة على الرفض كان ليا موقف".

وتابعت سوسن بدر: "لما كان بيجيلى أدوار فيها مشاهد جراءة أو إغراء وأنا صغيرة كنت بشوفها في سياق الدراما مهمة أم لا وكانت تخضع للتقييم، وفي حالة أن المشهد غير مهم دراميا ولا يؤثر على العمل كنت أرفض، ورفضت أدوار جريئة لا تدخل في سياق الدراما".