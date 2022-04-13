خبير التغيرات المناخية: مؤتمر قمة المناخ تتحدث فيه مصر بالنيابة عن أفريقيا

قال الدكتور مجدي علام خبير التغيرات المناخية والبيئية ؛ إن الحكومة المصرية منذ مؤتمر جلاسكو أعلنت أن cop 27 سيعقد بالقاهرة ومن حينها بدأت كافة الأجهزة والوزارات البيئة والخارجية والتعاون الدولي والتخطيط و المالية في التجهيز للمؤتمر .

أضاف مجدي علام في مداخلة هاتفية على قناة المحور في برنامج محور نيوز ؛ أن كل الوزارات المعنية بدأت الأستعداد في مجالين ؛ "الإستثمار الأخضر " أي كل الأنشطة الملوثة للبيئة تتحول لأنشطة نظيفة ولاتؤدي للإحتباس الحراري والتي ينتج من حرق الفحم والبترول ومن غازات كبريتيل الهيدروجين وغيرها من الغازات المسببة للإحتباس الحراري .

أوضح خبير التغيرات المناخية والبيئية ؛ أن مصر بدأت خطة عاجلة في إنهاء جميع الأنشطة والمشاريع والمصادر التي لها علاقة بالتغيرات المناخية والتلوث البيئي بحلول عام 2035 كما وعد الرئيس السيسي ؛ مضيفا أن ذلك حدث نادر لأي دولة تستطيع فعل ذلك في هذا الوقت القياسي .

ةأشار علام، إلى أن إنعقاد هذا المؤتمر في شرم الشيخ و الذي يزيد عدد مشاركيه عن 35 ألف مشارك من جميع أنحاء العالم رؤساء وملوك ورؤساء وزارات ورؤساء شركات كبرى وباحثين في مجالات مختلفة .

تابع أن سيكون هناك مدينة أخرى بجانب مدينة شرم الشيخ ؛ ويجري العمل على قدم وساق في تحويل مدينة شرم الشيخ لمدينة خضراء و سيارات تعمل بالغاز الطبيعي وتجهيز مناطق لإستقبال الحفلات والتجمعات ؛ ففي المؤتمر العالمي المناخ تتحدث مصر بالنيابة عن إفريقيا ؛ مضيفا أن الإنبعاثات التي تصدر من مصر وإفريقيا لاتتعدى 4% من إجمالي الإنبعاث الحراري على مستوى العالم .