لتزين الفاتيكان خلال عيد الفصح.. هولندا تطلق مهرجان التوليب.. فيديو

عرضت قناه " euronews (عــربي)" فيديو يكشف انتشار أزهار التوليب الملونة والزنابق والزهور الأخرى ممرات حديقة كيوكينهوف للزهور الشهيرة في هولندا ، مؤكدا أن الزوار يستمتعون بأشعة الشمس الدافئة في الربيع وهم يتجولون في المروج المشذبة.

واضاف الفيديو انه خلال الموسمين الماضيين، ظلت بوابات المتنزه مغلقة جراء انتشار المخاوف بشأن كوفيد-19 في جميع أنحاء أوروبا .

وأوضح الفيديو أنه تم تعبئة شحنة من الزهور التي ستزين الفاتيكان في عيد الفصح ونقلها الأسقف روتردام الكاثوليكي، هانز فان دن هند، إلى الحديقة لمباركة الأزهار قبل نقلها.

وتابع الفيديو أن حديقة كيوكينهوف تنتظر حوالي 700000 زائر هذا العام ينخفض هذا الرقم بحوالي النصف مقارنة بـ 1.5 مليون زائر في العام 2019.