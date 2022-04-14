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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

ضابط مرور أمريكي يستوقف سيارة بدون سائق لتحرير مخالفة

الشرطة
الشرطة

 

واجهت شرطة سان فرانسيسكو مشكلة غير مسبوقة، عندما أوقف أحد عناصرها سيارة ذاتية القيادة كانت تتنقل خلال الليل مع مصابيح مطفأة ومن دون أي شخص في داخلها.

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ووفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية، انتشر عبر الشبكات الاجتماعية تسجيل مصور عن الحادثة التقطه أحد المارة، ما دفع بشركة «كروز» المالكة للمركبة إلى التعليق عبر «تويتر» لإيضاح ما حصل.

وقالت ناطقة باسم «كروز» أخيراً في تعليق على الفيديو الذي نشره أحد الصحافيين: «مركبتنا الذاتية القيادية أعطت أولوية المرور لسيارة شرطة، ثم توقفت في النقطة الآمنة الأقرب بعد الإشارة، كما هو مرتقب».

وأضافت: «اتصل شرطي بكروز من دون تسطير أي محضر ضبط».

ويظهر التسجيل المصور شرطياً يتقدم إلى نافذة السيارة عند مقعد السائق، وسط ضحك من المارة الذين قال أحدهم: «لا أحد في الداخل! هذا جنون».

 وتنطلق بعدها السيارة الذاتية القيادة تلقائياً للانتقال إلى الجانب الآخر بعد الإشارة الخضراء.
 

وأوضح ناطق باسم الشرطة لوكالة الصحافة الفرنسية أن عناصرها «اتصلوا بمشغلي المركبة الذاتية القيادة وفريق الصيانة تولى السيطرة على المركبة».

وأكدت «كروز» حصول الواقعة، موضحة أن المصابيح كانت مطفأة بسبب خطأ بشري.

وتطور «كروز» منذ تأسيسها سنة 2013، برمجيات تتيح سير المركبات ذاتياً بالكامل. وتملك شركة «جنرال موتورز» الأميركية أكثرية حصص «كروز» المقدّرة قيمتها بأكثر من 30 مليار دولار بفضل استثمارات من «مايكروسوفت» و«هوندا» و«وولمارت» خصوصا.

واجتازت الشركة محطة أساسية من خلال إتاحتها للأفراد منذ مطلع فبراير (شباط) حجز رحلات مجانية في شوارع سان فرانسيسكو داخل مركباتها الذاتية القيادة.

ويصادف سكان المدينة الواقعة في ولاية كاليفورنيا باستمرار روبوتات أجرة من شركة «وايمو» للسيارات المستقلة التابعة لـ«جوجل». وتنقل هذه المركبات المزودة كاميرات ركاباً من العامة إلى المكان الذي يريدونه، بوجود سائق في المركبة لا يلمس المقود ولا الدواسات.

سيارة مصابيح شخص فرانسيسكو

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