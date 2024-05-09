"السيستم ماوقعش".. شاهد طلاب الثانوي يؤدون امتحاناتهم على التابلت بلا شكاوى

انتظمت اليوم الامتحانات الالكترونية التي يؤديها طلاب صفوف النقل بالمرحلة الثانوية على التابلت بشكل هادئ وبدون أي شكاوى من سقوط منصة الامتحان التي اشتهرت إعلاميا بـ “السيستم”.

وقد التزم واضعو أسئلة امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي 2024 الترم الثاني بوضع الأسئلة الإمتحانية في الأجزاء المقررة من المنهج مع مراعاة الأجزاء المخصصة للإطلاع والقراءة.

كما تم إعداد ورقة بها المفاهيم والقوانيين الأساسية للمادة للإستعانة بها أثناء عقد الإمتحان فى حدود محتويات الورقة الإمتحانية ، ليتسلمها الطالب يوميا مع بدء الإمتحان على أن يقوم الطالب بتسليمها مرة أخرى بعد إنتهاء الوقت الكلى المخصص لكل مادة ولا يجوز الإحتفاظ بها.

وفي لجان امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي 2024 الترم الثاني يتم توزيع ورقة الأسئلة المقالية على الطلاب مع بداية الإمتحان ويكون زمن الإمتحانين (ورقى / إلكترونى ) هو ذات زمن الإمتحان لكل مادة .

ممنوعات في لجان امتحانات أولى وثانية ثانوي

ممنوع تقسيم شاشة التابلت أثناء الامتحان .

ممنوع فتح الكتب الدراسية الالكترونية على التابلت أثناء الامتحان أو فتح نوافذ أو محاولة تهكيره.

ممنوع استخدام برنامج جيوجبرا الموجود على التابلت أثناء الامتحان

ممنوع عمل دارك مود على التابلت وهى الشاشة الغامقة السوداء أثناء الامتحان

ممنوع إلغاء شريط المهام الموجود أسفل التابلت

ممنوع ترك منصة الامتحان بدون لمس الشاشة مدة تزيد عن ١٠ دقائق .

أى طالب يتعرض لانقطاع الشبكة قبل تسليم الامتحان لابد له من عدم مغادرة اللجنة والانتظار حتى عودة اتصال الشبكة وعمل مزامنة بالامتحان .

ممنوع التخلص من كود الامتحان حتى انتهاء الامتحان .

ممنوع مغادرة اللجنة الا بعد تسليم الامتحان والتأكد من ظهور رسالة تم التسليم بنجاح

لابد من ضبط الوقت والتاريخ الخاص بالتابلت قبل الامتحان

امتحانات الترم الثاني 2024

امتحانات الترم الثاني 2024

امتحانات الترم الثاني 2024

امتحانات الترم الثاني 2024

امتحانات الترم الثاني 2024

امتحانات الترم الثاني 2024

امتحانات الترم الثاني 2024