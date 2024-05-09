عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

"السيستم ماوقعش".. شاهد طلاب الثانوي يؤدون امتحاناتهم على التابلت بلا شكاوى

امتحانات الترم الثاني
امتحانات الترم الثاني 2024

انتظمت اليوم الامتحانات الالكترونية التي يؤديها طلاب صفوف النقل بالمرحلة الثانوية على التابلت بشكل هادئ وبدون أي شكاوى من سقوط منصة الامتحان التي اشتهرت إعلاميا بـ “السيستم”.

وقد التزم واضعو أسئلة امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي 2024 الترم الثاني  بوضع الأسئلة الإمتحانية في الأجزاء المقررة من المنهج مع مراعاة الأجزاء المخصصة للإطلاع والقراءة. 

كما تم إعداد ورقة بها المفاهيم والقوانيين الأساسية للمادة للإستعانة بها أثناء عقد الإمتحان فى حدود محتويات الورقة الإمتحانية ، ليتسلمها الطالب يوميا مع بدء الإمتحان على أن يقوم الطالب بتسليمها مرة أخرى بعد إنتهاء الوقت الكلى المخصص لكل مادة ولا يجوز الإحتفاظ بها.

وفي لجان امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي 2024 الترم الثاني  يتم توزيع ورقة الأسئلة المقالية على الطلاب مع بداية الإمتحان ويكون زمن الإمتحانين (ورقى / إلكترونى ) هو ذات زمن الإمتحان لكل مادة .

ممنوعات في لجان امتحانات أولى وثانية ثانوي

  • ممنوع تقسيم شاشة التابلت أثناء الامتحان .
  • ممنوع فتح الكتب الدراسية الالكترونية على التابلت أثناء الامتحان أو فتح نوافذ أو محاولة تهكيره.
  • ممنوع استخدام برنامج جيوجبرا الموجود على التابلت أثناء الامتحان
  • ممنوع عمل دارك مود على التابلت وهى الشاشة الغامقة  السوداء أثناء الامتحان
  • ممنوع إلغاء شريط المهام الموجود أسفل التابلت
  • ممنوع ترك منصة الامتحان بدون لمس الشاشة مدة تزيد عن ١٠ دقائق .
  • أى طالب يتعرض لانقطاع الشبكة قبل تسليم الامتحان لابد له من عدم مغادرة اللجنة والانتظار حتى عودة اتصال الشبكة وعمل مزامنة بالامتحان  .
  • ممنوع التخلص من كود الامتحان حتى انتهاء الامتحان .
  • ممنوع مغادرة اللجنة الا بعد تسليم الامتحان والتأكد من ظهور رسالة تم التسليم بنجاح
  • لابد من ضبط الوقت والتاريخ الخاص بالتابلت قبل الامتحان

امتحانات الترم الثاني 2024
امتحانات الترم الثاني 2024
امتحانات الترم الثاني 2024
امتحانات الترم الثاني 2024
امتحانات الترم الثاني 2024
امتحانات الترم الثاني 2024
امتحانات الترم الثاني 2024
امتحانات الترم الثاني 2024
امتحانات الترم الثاني 2024
امتحانات الترم الثاني 2024
امتحانات الترم الثاني 2024
امتحانات الترم الثاني 2024
امتحانات الترم الثاني 2024
امتحانات الترم الثاني 2024
امتحانات الترم الثاني 2024
امتحانات الترم الثاني 2024
الترم الثاني الأول والثاني الثانوي 2024 امتحانات الثانوي الثانوي 2024

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

3 جنيهات رسميًا الآن| الدولار يتراجع بشكل قوي بعد بيان البنك المركزي

الإمارات.. وفاة الشيخ هزاع بن سلطان بن زايد آل نهيان

60 جنيهًا| أسعار البيض تنخفض إلى مستويات قياسية والفراخ مفاجأة

بـ 50 مليون جنيه| أغلى لاعب في تاريخ الكرة المصرية.. وناديه يسعى لتجديد عقده

200 جنيه في لحظات|زيادة جديدة بأسعار الذهب وعيار 21 يسجل هذا المستوى

شبانة يفجرها: تأجيل نهائي الكونفدرالية بين الزمالك ونهضة بركان

لأول مرة| بايدن يهدد إسرائيل .. ويخشى من نفاد الصبر المصري

شوبير يحذر الأهلي من الخداع بهذا الأمر قبل النهائي الافريقي.. تفاصيل

ترشيحاتنا

سرايا القدس تقصف الجنود الإسرائيليين المتوغلين في مدينة رفح بالهاون|تفاصيل

وسط حراسة مشددة.. وصول المتهم في قضية طفلة مدينة نصر جانيت للمحكمة

خبير حقوقي: مصر تمتلك ترسانة تشريعات وقوانين تضمن الحريات العامة

الأوقاف: توزيع 134 طن لحوم وسلع غذائية على الأسر الأولى بالرعاية الأسبوع المقبل

انطلاق أعمال اللجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة

موعد بدء أعمال مكتب تنسيق الجامعات 2024 لطلاب الثانوية العامة والشهادات المعادلة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

7 علامات في شريك حياتك المستقبلى بتقول لك إنه بخيل

حكم قضائي.. من هو المتهم بتزييف نسبة المشاهدات على المنصات الرقمية؟

خليكى زى ياسمين عبد العزيز.. إتيكيت التعامل مع الرجل بعد الانفصال

قراراتها محسوبة وطموحها عالٍ.. 7 صفات لامرأة برج الجدي تعكسها ياسمين عبدالعزيز

فيديو

بعد إصابته بالسرطان.. أول مقطع فيديو لـ محمد عبده بمنزله

إبرام نشأت: مشهد الخناقة وسمية الخشاب بالمقابر الأصعب في "ب 100 راجل"

رنا سماحة لصدى البلد: مسلم صوته مميز وأحب أشاركه دويتو غنائي

كيس بوردة .. مجدي شطة مهدد بالحبس عامين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: جيل جديد من الهجمات السيبرانية أكثر عنفاً

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: عظماء رغم الإعاقة «مصطفى صادق الرافعي»

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الهروب إلى رفح ومأزق نتنياهو!

هند عصام

هند عصام تكتب: حتى سندريلا أصلها فرعوني

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: ماذا يعني أن يكون معرفياً؟

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشكل القانوني للتعاقد بالرسائل الإلكترونية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب.. غيوم التحديات وشمس الانتصار

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الوجدان بين الاهتمام والإهمال

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-