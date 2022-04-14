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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

بنظام البابل شيت..

محافظ بورسعيد: 89% نسبة نجاح طلاب الشهادة الإعدادية في الامتحان التجريبي للعلوم

صدى البلد

عقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد،  اليوم،  لقاء مع الدكتور أكرم حسن وكيل وزارة التعليم ببورسعيد،  وذلك للإعلان عن نتيجة الامتحان التجريبي للشهادة الإعدادية في مادة العلوم بنظام البابل شيت والتي عقدت أمس في مدارس المرحلة الإعدادية ببورسعيد كأول المحافظات التي تطبق نظام البابل شيت في امتحانات المرحلة الإعدادية.

 

وأعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، أن نسبة النجاح في مادة العلوم بلغت ٨٩٪،  وتقدم للامتحان ١٠ ألاف و٧٢١ طالب وطالبة،  وبلغ عدد الذين اجتازوا اكثر من ٥٠٪ من نتيجة الامتحان عدد ٩٥٨٤، مشيرا أن نسبة النجاح في مادة العلوم للامتحان التجريبي الذي عقد أمس تقدمت عن نسبة امتحان مادة العلوم في الفصل الدراسي الأول والتي بلغت ٨٤.٥ ٪،  مما يشير للتحسن في أداء الطلاب للامتحان بنظام البابل شيت مقارنة بالنظام السابق.

 

واستعرض الدكتور أكرم حسن وكيل وزارة التعليم بمحافظة بورسعيد تفاصيل نظام البابل شيت،  حيث أكد على أن نظام البابل شيت يقدم اكثر من ٢٥ تقرير تحليلي لأداء الطلاب،  ومؤشرات النتائج التحليلية لامتحان مادة العلوم يشير إلى أن أداء الطلاب كان جيد جدا، كما أن  البابل شيت يعمل على تحليل كل سؤال على حدة ويوضح نسب استجابة الطلاب لكل سؤال سواء كانت الاستجابة صحيحة أو خطأ،  كما أن النظام الجديد يمكن الملاحظين من معرفة الأسئلة السهلة والصعبة بالنسبة للطالب،  والتي بدوره يساهم في تحسين أداء المعلم، من خلال التعرف على استجابة الطالب للمادة العلمية، لافتا أن هذا النظام يساهم في تطبيق أساليب حديثة في التعلم وتحديد احتياجات المنظومة التعليمية بما يحقق مصلحة الطالب.

 

وقال وكيل وزارة التعليم فى بورسعيد إن الاختبار التجريبي في مادة العلوم لطلاب الشهادة الإعدادية كان على درجة كبيرة من الكفاءة،  وتم تدريب الموجهين والمعلمين والملاحظين على وضع الاختبار مما ساهم في تحسين نتائج الطلاب في الاختبار، لافتا أن البابل شيت يعطي مؤشرات حول الأداء الحقيقي للطالب والذي يمكن من ضبط العملية التعليمية.

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وأكد دكتور أكرم حسن انه سيتم عقد اختبار تجريبي في مادة "الجبر" يوم الأربعاء القادم،  للتعرف على نوعية الأسئلة في هذه المادة،  مشيرا أن القائمين على العملية التعليمية معنيين بفحص تحاليل وتقارير نظام البابل شيت،  لإتخاذ الإجراءات التنظيمية والفنية والتي تحقق أكبر استفادة للطلاب،  مؤكدا أن أداء الطلاب خلال الامتحان التجريبي لمادة العلوم كان على مستوى عالي فضلا عن التزامهم بالتعليمات التي وردت في ورقة الإمتحان.

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