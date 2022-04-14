البورصة تخسر 30 مليار جنيه في أسبوع

خسر رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بالبورصة نحو 30.3 مليار جنيه خلال تعاملات الأسبوع المنقضي اليوم الخميس آخر جلسات الأسبوع ليتراجع بنسبة 4.21%.

أغلق مؤشر ايجى اكس 30 عند مستوى 10679 نقطة مسجلا انخفاضا بنحو 3.8% بينما سجل مؤشر EWI EGX70 هبوطا بنسبة 6.5% مغلقا الفترة عند 1677 نقطة نقطة، بينما سجل مؤشر P&S انخفاضا بنحو 5.9% عند 1,714.66 نقطة

بالنسبة لمؤشر capped EGX30 فقد سجل انخفاضا بنحو 4.05%مغلقا عند 13037 نقطة. بينما سجل مؤشر EWI EGX100 انخفاضا بنحو 6.21% مغلقا الفترة عند 2703 نقطة.

بلغ إجمالى قيمة التداول خلال الأسبوع الحالي نحو 42.9 مليار جنيه فى حين بلغت كمية التداول نحو 2638 مليون ورقة منفذة على 147 ألف عملية .

و ذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 21.1 مليار جنيه و كمية تداول بلغت 1210 مليون ورقة منفذة على 154 ألف عملية خلال الاسبوع الماضي.

هذا و قد استحوذت الأسهم على 79.56 % من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة. فى حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 20.44 خلال الأسبوع.

سجلت تعاملات المصريين نسبة 66.9 %من إجمالى التعاملات على الأسهم المقيدة ، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 21.6 %و العرب على 11.5 %و ذلك بعد استبعاد الصفقات.

و قد سجل الأجانب صافي بيع بقيمة 519.3 مليون جنيه بينما سجل العرب صافي شراء بقيمة 236.4 مليون جنيه و ذلك بعد استبعاد الصفقات.

الجدير بالذكر أن تعاملات المصريين مثلت 72.3 % من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات ، بينما سجل الأجانب 18 %و سجل العرب 6.9 %و قد سجل الأجانب صافي بيع بنحو 6607 مليون جنيه و سجل العرب صافي شراء بنحو 1404 مليون جنيه و ذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.

وارتفع أداء قطاع واحد فيما تراجع أداء 16 قطاعا خلال تعاملات الأسبوع حيث ارتفع أداء قطاع خدمات تعليمية وتراجع أداء قطاعات سياحة وترفيه وموارد أساسية ورعاية صحية وأدوية واتصالات وإعلام وتكنولوجيا وبنوك وأغذية ومشروبات وتبغ ومقاولات وإنشاءات هندسية وتجارة وموزعون وورق وتعبئة وتغليف.