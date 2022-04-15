سعر الدولار اليوم الجمعة 15 - 4 - 2022

يستعرض صدى البلد سعر صرف الدولار في البنوك خلال تعاملات اليوم الجمعة الموافق 15-4- 2022مقابل الجنيه المصري، وسجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري وفقا لآخر تحديث 18.36 جنيه للشراء و18.46 جنيه للبيع.

أعلى سعر لـ شراء الدولار

وقدم بنك أبو ظبي الإسلامي أعلى سعر لشراء الدولار بقيمة 18.47 جنيه، ووصل سعر الدولار في بنك الكويت الوطني إلى 18.45 جنيه للشراء و18.55 جنيه للبيع، وفي بنك بلوم وصل الدولار إلى 18.38 جنيه للشراء و18.48 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

ووصل سعر الدولار في بنك مصر 18.37 جنيه للشراء و18.77 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي المتحد سجل سعر الدولار 18.37 جنيه للشراء و18.46 جنيه للبيع، وفي بنك قناة السويس سجل سعر الدولار 18.35 جنيه للشراء و18.45 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

وسجل سعر الدولار في بنك الإسكندرية 18.35 جنيه للشراء و18.45 جنيه للبيع، وفي بنك أبوظبي الأول سجل سعر الدولار 18.36 جنيه للشراء 18.46 جنيه للبيع، ووصل سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول 18.36 جنيه للشراء و18.46 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

ووصل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 18.37 جنيه للشراء و18.44 جنيه للبيع، وفي بنك البركة وصل سعر الدولار إلى 18.36 جنيه للشراء و18.46 جنية للبيع، وفي بنك التنمية الصناعية وصل سعر الدولار إلى 18.36 جنيه للشراء و18.46 جنيه للبيع.

وفي بنوك:"المشرق، التجاري الدولي، الأهلي المتحد، بنك أبوظبي التجاري " 18.37 جنيه للشراء و18.47 جنيه للبيع.

البنك المركزي المصري

وكان البنك المركزي المصري فى اجتماع استثنائي رفع أسعار الفائدة بنسبة 1% واعقبها من طرح بنكى الأهلى ومصر شهادات استثمار بعائد 18% لمدة عام ثم ارتفاع سعر الدولار إلى 18.24 جنيه.

تحرير سعر الصرف

وفى نوفمبر 2016 أعلن البنك المركزي المصري تحرير سعر الصرف ويعد هذا القرار أهم خطوة في خطوات برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي طبقته مصر منذ عام 2014 والذي كان نقطة الانطلاق للاقتصاد المصري نحو النهوض والتعافي وأيضا التصدي للأزمات التي واجهها الاقتصاد العالمي وآخرها أزمة تفشي وباء كوفيد 19 المعرف بفيروس كورونا.

واستهدف قرار تحرير سعر الصرف ضبط منظومة أسعار صرف الجنيه التي تمثل أحد أهم إجراءات عمليات الإصلاح الاقتصادي وعصب برنامج الإصلاح، والتي ساهمت في تحقيق العديد من المكاسب والإصلاحات الهيكلية للاقتصاد المصري.