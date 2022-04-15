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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

أصوات مخيفة.. بريطاني يبيع منزل فخم بسعر زهيد بعد شهرين من شرائه

صدى البلد

عادة يقوم الإنسان بتغيير مسكنه لحاجته للشعور بالتغيير و الإنتثقال إلى مكان أفضل و أكبر في المساحة، كما فعل شاب بالغ من العمر 35 عاما وأسرته المكونة من زوجته وطفلين . 


حسب ما ورد في صحيفة "ديلي ستار"، فإن شاب ثلاثيني قام بشراء منزل فخم في احد الاحياء النائية في بريطانيا بعد أن كان معجب للغاية بتصميم المنزل الفخم وسعره البسيط، فقرر شراءه على الفور . 

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قال الشاب إنه في البداية كان سعيدا للغاية بشراء المنزل ولكن بعد أيام، أخبرته إبنته أنها تسمع أصوات غريبة أثناء الليل وحينما تستيقظ تجد غرفتها غير مرتبة على الرغم من ترتيبها لها قبل النوم . 


لم يكترث الأب لحديث إبنته في البداية، و أقنعها أنها تحرص على ترتيب غرفتها قبل النوم و أن ما تحكيه هو فقط تخيلات بسبب تغيير المنزل ومكان المعيشة، ولكن بعد أيام شعر الأب بأصوات غريبة وكأنها تنادي عليه من مكان ما في المنزل . 


ذكر الشاب انه باع المنزل بسعر زهيد بعد شهرين فقط من شرائه له بسبب تكرار الحوادث الغ يبة بداخل و شكوى زوجته و اطفاله، و بعد فترة اكتشف أن المنزل يباع بأسعار زهيده و ذلا يمكث بداخله أشخاص لفترة طويلة بسبب حادث مروع حدث بداخله حينما قتل مالكه زوجته وانتحر في القرن الماضي وتداول سكان المكان أخبار بأن المنزل مسكون بعد أن سمعوا أكثر من مرة أصوات صريخ تعلو من المنزل أثناء الليل . 

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