عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

يعاني القصور والقلب.. استجابة عاجلة لعلاج مسن وزنه 200 كجم

رئاسة الوزراء
رئاسة الوزراء

نجحت منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، التابعة لرئاسة مجلس الوزراء، في الاستجابة لعدد كبير من شكاوى المواطنين، من خلال التعاون مع الوزارات والمحافظات ومختلف الأجهزة والجهات الحكومية، خلال الأيام الماضية.

وقال الدكتور طارق الرفاعي، مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة: إن المنظومة تحرص على سرعة الاستجابة لشكاوى واستغاثات المواطنين، بالسرعة والجدية المطلوبة للعمل على إزالة أسباب تلك الشكاوى والاستغاثات التي تثبت صحتها، مشيرا إلى أن المنظومة أولت أهمية قصوى لشكاوى المواطنين الطبية والطوارئ وذات الخطورة خلال الفترة الماضية، وتأتي هذه الجهود متزامنة مع الجهود المبذولة في التعامل مع الشكاوى الخاصة بمختلف المجالات والخدمات الأخرى وعلى رأسها ضبط الأسواق وإنفاذ القانون، حيث يتم التعامل مع الشكاوى فور ورودها لتقديم الدعم والمساعدة اللازمة وتحقيق أفضل استجابات لمقدمي الشكاوى وفقاً لطبيعة كل منها. 

وسرد الرفاعى بعض نماذج الاستجابات لشكاوى المواطنين من مختلف محافظات الجمهورية في مجالات: الاستغاثات والشكاوى الطبية، والطوارئ والخدمات، والرقابة على الأسواق، وإعمال وإنفاذ القانون، وكذلك تطهير المجاري المائية ورفع القمامة والتراكمات.

وفيما يتعلق بالاستغاثات والشكاوى الطبية، أشار الدكتور طارق الرفاعي إلى تلقي المنظومة عددا من شكاوى المواطنين من مختلف المحافظات، وتمت الاستجابة لها على الفور، ومن بينها شكوى مواطنة مقيمة بمحافظة أسوان، تعاني من مشكلات بالعمود الفقري، تطالب خلالها باستعجال إصدار قرار العلاج على نفقة الدولة للخضوع لجراحة بالعمود الفقري بإحدى المستشفيات المتخصصة بمحافظة القاهرة، بالإضافة إلى صرف مساعدة مالية لها لتتمكن من شراء بعض المستلزمات الطبية، مشيرا إلى تولي فريق العمل المختص بالمنظومة التنسيق مع وزارة الصحة والسكان لاستعجال إصدار قرار العلاج على نفقة الدولة للمواطنة، وفور الانتهاء من الإجراءات اللازمة تم التنسيق لاستقبال الحالة بمستشفى منشية البكري بمحافظة القاهرة، وتم إجراء الجراحة لها بنجاح واستمرت المتابعة حتى استقرت حالتها الصحية، وعقب ذلك تم التنسيق مع هيئة الإسعاف لنقل الحالة من مقر المستشفى إلى محطة القطار بالقاهرة لتيسير عودتها إلى محل إقامتها بمحافظة أسوان.

وفي الوقت نفسه، نوّه مدير منظومة الشكاوى إلى أنه تم بالتوازي مع ذلك التنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي، حيث أفادت مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة أسوان، أنه تم صرف مساعدة مالية عاجلة قيمتها 1000 جنيه لتوفير المستلزمات الطبية اللازمة لهذه المواطنة.

وأشار الدكتور طارق الرفاعي إلى استغاثة أخرى وردت للمنظومة من مواطن مقيم بمركز السنطة بمحافظة الغربية، يبلغ من العمر ٧٥ عامًا ويعاني من زيادة بالوزن حيث يفوق وزنه  200 كجم، ولديه قصور بالدورة الدموية وهبوط بعضلة القلب وعدم انتظام بدقات القلب مصاحبة لقصور بوظائف الكلى والكبد، وأفادت نتائج التحاليل الطبية، التي تم إجراؤها حديثا للحالة، بوجود ارتفاع طفيف بنسبة السكر بالدم ووجود التهابات صديدية بالجلد، مطالبًا بنقله وعلاجه على نفقة الدولة بأي مستشفى حكومي متخصص مع توفير آلية مناسبة لنقله لصعوبة حركته نتيجة لزيادة الوزن.

وفي هذا الصدد، أشار مدير منظومة الشكاوى إلى التنسيق مع كل من الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة شمس، والدكتور محمد غنيمه، عميد أكاديمية القلب والصدر بجامعة عين شمس، وكذا هيئة الإسعاف، حيث تم نقل الحالة من محل سكنه بمحافظة الغربية إلى أكاديمية القلب والصدر بمحافظة القاهرة، وعقب الانتهاء من إجراء الفحوصات الطبية اللازمة وعرضه على لجنة طبية مُشكلة من استشاريى (أمراض القلب والأوعية الدموية، الباطنة، الصدر، الجلد والجراحة العامة)، تقرر حجزه بالمستشفى ووضعه على بروتوكول علاجي مناسب لمدة خمسة أيام لاستقرار حالته، وتم خلالها الانتهاء من استخراج قرار علاج على نفقة الدولة لتركيب منظم ضربات القلب الكهربائي له وتم التركيب بنجاح، وفور استقرار حالته الصحية تم إصدار بطاقة متابعة شهرية للمريض لمناظرته بالعيادات الخارجية مع كل من استشاري (السمنة وأمراض القلب) تجنبًا لحدوث أي مضاعفات صحية مستقبلًا.

أما فيما يتعلق بالشكاوى المتعلقة بالطوارئ والخدمات، فأوضح الدكتور طارق الرفاعي أن منظومة الشكاوى رصدت منشورا تم تداوله بموقع التواصل الاجتماعي (الفيس بوك)، بشأن تضرر أهالي مركز بني مزار بمحافظة المنيا من وجود بالوعة دون غطاء أمام إحدى المستشفيات الخاصة بالمنطقة، بما قد يعرض حياة المواطنين للخطر، مشيرا إلى أنه بالتنسيق مع محافظة المنيا، أفادت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني مزار بالتعاون مع هندسة الري بالمركز بأنه تم تركيب غطاء لغرفة التفتيش محل الشكوى بديلا عن الغطاء المفقود، لكونها جزءا من تغطية ترعة تغذية أبو الليل، حيث نجحت المنظومة بالتنسيق مع الجهات المعنية في إزالة أسباب الشكوى.

منظومة الشكاوى الحكومية مجلس الوزراء منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لم يحقق النجاح المتوقع .. فان دام يحذف جميع صوره مع رامز جلال من حسابه الرسمي

سعر أسطوانة البوتاجاز الجديد بعد زيادة أسعار البنزين اليوم

حقيقة فسخ تعاقد رامز جلال مع mbc بسبب ضعف المشاهدات

حالة الطقس.. موجة شديدة الحرارة تضرب البلاد غدا وتستمر 72 ساعة

زيادة أسعار البنزين بأنواعه 25 قرشاً وثبات سعر السولار

شيرين عبد الوهاب تكشف حقيقة انتفاخ بطنها.. شاهد

شكرا .. دنيا سمير غانم توجه رسالة لـ رحمة أحمد | شاهد

دفنه في المطبخ.. الإعدام لصاحب مكتب المقاولات قاتل خطيب ابنته بالرحاب

ترشيحاتنا

وائل كفوري كل يوم بحال وميريام فارس بـ100 وش.. ماذا قالت اليسا عن زملائها في الوسط ؟

تعرف على التحويلات المرورية عقب إغلاق كوبري المشير أبو غزالة

نالت أكبر عقوبة مالية في التاريخ.. سيدة اعتدت على طاقم طائرة أمريكية

غدا.. بدر شهر رمضان ينير سماء القاهرة

فركش.. نضال الشافعي يعلن انتهاء تصوير مسلسل ملف سري

تعرف على التحويلات المرورية بعد غلق مطلع الطريق الدائري في شارع ربيع الجيزي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد شائعة وفاتها.. صفاء أبو السعود تطمئن جمهورها وتعد بعمل جديد مفاجأة

رانبير كابور أشهر عازب في بوليوود يتزوج حبيبته عليا بهات

التفاصيل الكاملة لحادث أسوان.. السيسي يعزي أهالي الضحايا وسفيرا فرنسا وبلجيكا يوجهان الشكر للرئيس

ليالي الأنس في فيينا..لماذا تقيم كنيسة مائدة إفطار لمسلمي النمسا في رمضان؟

فيديو

هل يعود كهربا إلى الأهلي في وجود موسيماني.. المدير الفني يرد

محمد صلاح والكرة الذهبية.. عقبات وأمل وحيد| فيديو جراف

عرض إيلون ماسك لشراء منصة تويتر ورفض الوليد بن طلال ..فيديو جراف

سر اختفائها ورأيها في المهرجانات وحمو بيكا .. ماذا قالت عفاف راضي لـ ياسمين عز "فيديوجراف"

المزيد

ساحة رأي

الحنيفية .. سنة الله في الكون إلى يوم القيامة

محمد ناجي زاهي يكتب: الاختيار يعالج أفكار الجماعة المسمومة

خالد الشناوي يكتب: كبسولات رمضانية

تي.. السيدة العظيمة

حسام الفقي يكتب: «الاختيار 3» وإفشال مخطط خطف مصر

الابتسامة أقصر طريق لمحبة القلوب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد آل علي

الاقتصاد العالمي.. بين مطرقة الأزمات وسندان الحروب

سمية عبدالمنعم

ونس روحي

عبدالمعطى أحمد

وانتصرت مصر في رمضان

مديحة عاشور

ياسر جلال نجم دراما رمضان 2022

محمود دياب

هذا هو حالهم الآن

نسرين حجاج

يوتيرن

نيفين منصور

الحسرة في انتظارك!

حسام الدين الأمير

إيقاف ويل سميث وضرورة تدخل الرئيس !

اﻟﻤﺰﻳﺪ