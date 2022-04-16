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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

تفاصيل دعم البلد لمنظومة الخبز الحر الجديدة .. فيديو جراف

دعم رغيف الخبز
دعم رغيف الخبز

منظومة الخبز .. منذ اندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا، وشهدت أسعار السلع ارتفاعات كبيرة، ما استدعى تدخل حاسم من الدولة لتوفير السلع في الأسواق، وكان الشغل الشاغل لها، هو السيطرة على سعر رغيف الخبز للمواطنين، وعلى الفور تحركت الحكومة، وعملت منظومة الخبز الجديدة ، وحددت الأسعار.

 

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 وفوضت وزارة التموين والتجارة الداخلية للسيطرة على هذه المنظومة لمنع التلاعب والتخفيف من على كاهل المواطنين، خاصة في الخبز والذي يمثل السلعة الأساسية والرئيسية لمائدة الشعب المصري.

جاء ذلك فى ضوء تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بدراسة تكلفة إنتاج رغيف الخبز الحر غير المدعم وتسعيره، وذلك في إطار حرص الدولة على التصدي للزيادات غير المبررة في أسعاره.


275 مليون رغيف يوميا

وفي هذا الصدد، قال محمد عبد الجواد، سكرتير عام شعبة المخابز بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن الدولة المصرية تدعم رغيف الخبز، وتتحمل تكلفة وعبئ كبير، موضحا أن الحكومة اتخذت بعض التدابير في ظل الأزمة الروسية الأوكرانية والتي تسببت في ارتفاع أسعار جميع السلع والمنتجات، وهذه الإجراءات مثل زيادة عدد المخابز السياحية، وأن تبيع بسعر معلن وموحد حيث تحديد سعر رغيف الخبز السياحي وزن 90 جراما، بـ جنيه واحد، بعد أن وصل سعره لجنيه ونص و 2 جنيه.

ولمتابعة أخر أخبار أسعار منظومة الخبز الجديدة .. تابع الفيديو جراف التالي:

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