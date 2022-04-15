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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بتكلفة 10 ملايين جنيه..محافظ قنا يتابع أعمال كورنيش مدينة نقادة الجديد

جولة تفقدية بكورنيش
جولة تفقدية بكورنيش النيل

تفقد اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا ، علي هامش جولته التفقدية لمركز نقادة، سير العمل بمشروع كورنيش مدينة نقادة الجديد ضمن المشروعات التي يمولها برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، بالإضافة إلى أعمال الرصف والتجميل بشارع جمال عبد الناصر .

 

رافقه خلال الجولة المهندس نبيل الطيبى، السكرتير العام لمحافظة قنا والنائب حمدى سعد، عضو مجلس النواب و ياسر أحمد، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نقادة، وعدد من القيادات التنفيذية.

 

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وقال محافظ قنا ، إن المرحلة الأولى من الكورنيش بطول ٢٠٠ متر  بتكلفة إجمالية ١٠ مليون جنيه وتشمل الأعمال الخرسانية والتدبيش وانشاء ممشى.

 

و أوضح الداودى،  سيتم دهان واجهات المباني المطلة على الكورنيش ومراعاة التنسيق التام في جميع الأعمال سواء التشجير أو الإنشاءات وفق تصميم فنى ومعمارى يحوى مكونات جمالية وترفيهية ، تتضمن عناصر جمالية لإضفاء الشكل الحضارى على شاطئ النيل.

 

وأضاف محافظ قنا ، بأن هذا المشروع يأتى فى إطار سعي المحافظة نحو تحقيق التطوير الشامل وإضفاء الشكل الحضاري على شاطئ النيل بمدينة نقادة وتوفير متنفس حضاري ومقاصد ومزارات ترفيهية جديدة لأهالى المدينة للتنزه به فى الأعياد والمناسبات.

 

كما تفقد الداودى، شارع جمال عبد الناصر بعد الإنتهاء من أعمال الرصف و ازدواج الطريق وإنشاء جزيرة بمنتصف الشارع لتحقيق السيولة المرورية، بالإضافة إلى الانتهاء من أعمال تركيب بلدورات الرصيف وشمعدانات إضاءة وأعمدة إنارة لإضفاء المظهر الجمالى.

 

جولة تفقدية بكورنيش النيل 
جولة تفقدية بكورنيش النيل 
جولة تفقدية بكورنيش النيل 
جولة تفقدية بكورنيش النيل 
جولة تفقدية بكورنيش النيل 
جولة تفقدية بكورنيش النيل 
قنا نقاده كورنيش النيل صعيد مصر برنامج التنمية المحلية

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