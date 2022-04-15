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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

قنا تعلن عن توفير لحوم بلدية للمواطنين بـ100 جنيه بمنافذ المحافظة

صدى البلد

أعلن اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا ، عن توفير لحوم عجالى بلدية من مزارع المحافظة، بسعر ١٠٠ جنيه للكيلو فى مختلف مراكز المحافظة بدءاً من غدا السبت الموافق ١٦ من أبريل الجارى.

 

يأتى ذلك فى إطار حرص المحافظة على توسيع قاعدة المستفيدين من منتجات مشروعات الأمن الغذائى فى المدن والقرى، وتخفيف الأعباء عن كاهلهم ، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية.

 

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وقال محافظ قنا ، إن اللحوم سيتم توفيرها يوم السبت من كل أسبوع ، فى ٢٢ منفذ بيع بمراكز وقرى المحافظة بواقع ٤ منافذ بمركز أبوتشت هى" الوحدة المحلية لمدينة أبوتشت - الوحدة المحلية لقرية بخانس - الوحدة المحلية لقرية قصير بخانس - الوحدة المحلية لقرية أبوشوشة" ، ومنفذ واحد بالوحدة المحلية لمدينة فرشوط ، ومنفذ واحد بالوحدة المحلية لمدينة نجع حمادى.

 

وأضاف الداودى، أن المنافذ المقرر توزيع اللحوم بها تشمل ايضا ٤ منافذ بمركز دشنا هى" الوحدة المحلية لقرية فاو قبلي - الوحدة المحلية لقرية أبو مناع غرب - الوحدة المحلية لقرية أبو مناع بحري - الوحدة المحلية لقرية أبو دياب غرب" ، ومنطقة السويقة بمدينة الوقف ، ومنفذ واحد بمركز قنا فى الوحدة المحلية لقرية أبنود الاسبوع المقبل ، على أن يكون التوزيع كل أسبوع فى مجلس قروى مختلف.

 

و تابع محافظ قنا ، بالإضافة إلى ٤ منافذ بمركز قفط هى" الوحدة المحلية لقرية لكلاحين - الوحدة المحلية لقرية القلعة - الوحدة المحلية لقرية البراهمة - الوحدة المحلية لقرية الشيخية"، و ٣ منافذ بمركز قوص هى" الوحدة المحلية لمدينة قوص - الوحدة المحلية لقرية الحراجية - الوحدة المحلية لقرية جراجوس" ، و ٣ منافذ بمركز نقادة هى" الوحدة المحلية لمدينة نقادة - الوحدة المحلية لقرية طوخ - الوحدة المحلية لقرية البحري قمولا".

 

و أكد محافظ قنا ، أن مشروعات الأمن الغذائى تُنتج العديد من السلع الغذائية الأساسية مثل اللحوم بأنواعها ، الخضراوات ، البيض ، منتجات الألبان ، لافتاً إلى أن منتجات تلك المشروعات تتميز بأنها ذات قيمة عالية وبأسعار مخفضة ، وتسهم فى الحفاظ على ثبات الأسعار في الأسواق المحلية، مؤكداً أن الهدف الأساسى من تلك المشروعات هو خدمة المواطنين.

 

 

 

قنا اللحوم منافذ المحافظة نجع حمادى أبوتشت

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