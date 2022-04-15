عرض فيلمي" اللهم اني صايم"و"في رحاب الحسين" بمركز ثروت عكاشة

يواصل المركز القومي للسينما برئاسة السيناريست زينب عزيز نشاطه في " احتفالية القاهرة عاصمة الثقافة للعالم الاسلامي" التاسعة مساء يوم الأحد المقبل ١٧ أبريل .

وقال الكاتب مجدي الشحري مدير عام الإنتاج والمشرف علي مركز ثروت عكاشة الثقافي ان الاحتفالية تتضمن عرض الفيلم الروائي القصير " اللهم اني صايم" بطولة حسن فايق وفردوس محمد واخراج جمال مدكور والفيلم التسجيلي "في رحاب الحسين" إخراج هاشم النحاس .

وعقب عرض الافلام سوف تقام ندوة لمناقشة الفيلمين مع الجمهور يديرها الناقد احمد النبوى، و يقوم بتنسيق الحفل مصطفى منجي.