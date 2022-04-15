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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

عرض فيلمي" اللهم اني صايم"و"في رحاب الحسين" بمركز ثروت عكاشة

صدى البلد

يواصل المركز القومي للسينما برئاسة السيناريست زينب عزيز نشاطه في " احتفالية القاهرة عاصمة الثقافة للعالم الاسلامي" التاسعة مساء يوم الأحد المقبل ١٧ أبريل .

وقال الكاتب مجدي الشحري مدير عام الإنتاج والمشرف علي مركز ثروت عكاشة الثقافي ان الاحتفالية تتضمن عرض الفيلم الروائي القصير " اللهم اني صايم" بطولة حسن فايق وفردوس محمد واخراج جمال مدكور والفيلم التسجيلي "في رحاب الحسين" إخراج هاشم النحاس .

الأحد المقبل. القومي للسينما يقيم ورشة الإخراج بمركز ثروت عكاشة

"القومي للسينما" يقيم ورشة الإخراج بمركز ثروت عكاشة.. الأحد

وعقب عرض الافلام سوف تقام ندوة لمناقشة الفيلمين مع الجمهور يديرها الناقد احمد النبوى، و يقوم بتنسيق الحفل مصطفى منجي.

المركز القومي للسينما ثروت عكاشة لمركز القومي للسينما الجمهور السيناريست

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