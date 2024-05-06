أكبر إبادة جماعية .. الرئاسة الفلسطينية تحذر من اجتياح رفح

أكدت لرئاسة الفلسطينية أن اجتياح رفح الفلسطينية يعني أن 1.5 مليون مواطن سيتعرضون لمذبحة إبادة جماعية .



وشددت على أن الإدارة الأمريكية تشجع نتنياهو وقادته للاستمرار بمجازرهم ضد الشعب الفلسطيني سواء في قطاع غزة أو الضفة الغربية .



وتابعت : الإدارة الأمريكية توفر الدعم المالي والعسكري للاحتلال وتقف بوجه المجتمع الدولي لتمنع تطبيق قرارات الشرعية الدولية



وقالت الرئاسة إن سلطات الاحتلال بدأت فعليا التمهيد لارتكاب أكبر جريمة إبادة جماعية باجتياح رفح الفلسطينية ونحمل الإدارة الأميركية مسؤولية السياسات الإسرائيلية الخطيرة .

