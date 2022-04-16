مراسل إكسترا نوز: حصار جزئي لمدينة خاركيف واتهام لأوكرانيا باستهداف جنوب روسيا.. فيديو

قال محمد الزاوي، مراسل إكسترا نيوز في كييف، إن الهجوم الروسي ما زال متركزا على مناطق معينة منها لوهانسك ودونستك وخاركيف.



وأضاف "محمد الزاوي"، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"،: "هناك حديث عن حصار جزئي لمنطقة خاركيف من قبل القوات الروسية"، لافتا: "القوات الأوكرانية في خاركيف تحدثت قبل ساعات عن إسقاط طائرة روسية".

وأشار محمد الزاوي، مراسل إكسترا نيوز في كييف،: "هناك محاولة روسية لاستهداف مدينة أوديسا، حيث أعلنت السلطات العسكرية المحلية عن إسقاط بعض الصواريخ في أوديسا".



وأوضح محمد الزاوي، مراسل إكسترا نيوز في كييف،: "الخبراء يشيرون إلى أنه كان هناك تقييم سلبي من الجانب الروسي لقدرات الجيش الأوكراني منذ بداية الحرب"، لافتا : “حصار جزئي لمدينة خاركيف وهناك اتهام لأوكرانيا باستهداف جنوب روسيا”.