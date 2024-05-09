جولدمان ساكس يستبعد رفع إنتاج أوبك+ في اجتماع يونيو

استبعد بنك غولدمان ساكس، توقعاته بأن يعلن تحالف أوبك+ في يونيوعن تراجع جزئي عن تخفيضات إنتاج النفط الطوعية.

وأضاف البنك أن زيادة المخزونات في الآونة الأخيرة كانت مفاجأة، ونتيجة لذلك يتوقع النموذج الخاص به الآن فرصة تبلغ 37% فقط لأن يتخذ التحالف قراراً بزيادة الإنتاج في يونيو.

وقال البنك المدرج في وول ستريت "في حين أن تفسيرنا لاتصالات أوبك+ هو أنه لم يتم اتخاذ قرار نهائي، فإننا نتوقع الآن أن يظل المعروض من الخام السعودي ثابتاً عند تسعة ملايين برميل يومياً في يوليو، مقابل 9.2 سابقاًً.

وتابع في مذكرة أنه لا يزال يتوقع بقاء سعر العقود الآجلة لخام برنت في نطاق 75 إلى 90 دولاراً للبرميل في معظم السيناريوهات وأن يبلغ في المتوسط 82 دولاراً في 2025.

وكان سعر برنت عند التسوية أقل من 84 دولاراً للبرميل.

في هذا الشأن أيضاً، صرح ألكسندر نوفاك نائب رئيس الوزراء الروسي إنه لا توجد مناقشات داخل تحالف أوبك+ بشأن زيادة إنتاج النفط.