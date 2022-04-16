15 فوز .. آينتراخت يكسر سلسلة اللاهزيمة لـ برشلونة محليا وقاريا

سقط فريق برشلونة الإسباني على أرضه ووسط البعض من جماهيره وخسر من آينتراخت فرانكفورت بثلاثية مقابل هدفين فى ربع نهائى الدوري الأوروبي “اليوروباليج”.



البارسا تحت قيادة تشافي هيرنانديز ودع الدوري الأوروبي من ربع النهائي وتعتبر هذه هي الهزيمة الأولى من نصيب كتيبة تشافي بعد 15 مباراة دون خسارة.

ونجح فريق آينتراخت فرانكفورت الألماني في كسر سلسلة اللاهزيمة التي صنعها تشافي هيرنانديز مع كتيبة الفريق الكتالوني في دوري الليغا الاسباني والدوري الأوروبي.

كانت الهزيمة أمام آينتراخت فرانكفورت، هي الخسارة الأوروبية الثالثة لبرشلونة هذا الموسم، التي كشف فيها فريق ألماني عن مواطن ضعف الفريق الكتالوني.

حيث كانوا قد خسروا بالفعل بثلاثية نظيفة مرتين أمام بايرن ميونيخ هذا الموسم، والآن عانوا من هزيمة ثقيلة أخرى أمام فريق من الدوري الألماني.

وأشار توماس مولر مهاجم بايرن في وقت سابق من الموسم، إلى أن برشلونة يعاني في مثل هذه المباريات لأنهم لا يستطيعون التعامل مع القوة البدنية والشدة التي يتميز بها لاعبو الأندية الأخرى.

واستطاع تشافي هيرنانديز مدرب الفريق الكتالوني قيادة البارسا إلى أطول سلسلة عدم هزيمة مستمرة في الدوريات الخمس الكبرى بواقع 15 مباراة.

تشافي قاد البارسا إلى الصعود من المركز التاسع للمركز الثاني في الليجا الإسبانية خلف ريال مدريد المتصدر منذ التعاقد معه.

وحقق فريق برشلونة تحت قيادة تشافي هيرنانديز فوزا على فرق كبيرة في الدوري الاسباني والدوري الأوروبي أبرزها نابولي وجالطة سراي التركي وأتليتكو مدريد وفالنسيا وريال مدريد وإشبيلية.

وجاءت نتائج فريق برشلونة تحت قيادة المدرب تشافي هيرنانديز فى الدورى الإسبانى واليوربا ليغ على النحو التالي:

برشلونة vs ريال مدريد 4-0 في الليجا الإسبانية





برشلونة vs اشبيلية 1-0 في الليجا الإسبانية





برشلونة vs ألفيس 1/ 0 في الليجا الإسبانية





برشلونة vs أوساسونا 4-0 فى الليجا الإسبانية





برشلونة vs أتليتكو بلباو 4-0 فى الليجا الإسبانية





برشلونة vs أتليتكو مدريد 4-2 فى الليجا الإسبانية

برشلونة vs نابولي 4-2 فى الدورى الأوروبى

برشلونة vs جالطة سراي 2-1 في الدوري الأوروبي

برشلونة vs اسبانيول 2/ 2 فى الليجا الإسبانية

برشلونة vs نابولي 1/1 في الدوري الأوروبي

برشلونة vs فالنسيا 4/ 1 فى الليجا الإسبانية

برشلونة vs إلتشي 2/ 1 فى الليجا الإسبانية

برشلونة vs جالطة سراى التركي 0/0 فى الدورى الأوروبى

برشلونة vs آينتراخت 1/1 فى الدورى الأوروبى

برشلونة vs ليفانتي 3/ 2 فى الليجا الإسبانية