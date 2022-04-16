عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

15 فوز .. آينتراخت يكسر سلسلة اللاهزيمة لـ برشلونة محليا وقاريا

مباراة برشلونة و
مباراة برشلونة و آينتراخت فرانكفورت

سقط فريق  برشلونة الإسباني على أرضه ووسط البعض من جماهيره وخسر من آينتراخت فرانكفورت بثلاثية مقابل هدفين فى ربع نهائى الدوري الأوروبي “اليوروباليج”.
 

البارسا تحت قيادة تشافي هيرنانديز ودع الدوري الأوروبي من ربع النهائي وتعتبر هذه هي الهزيمة الأولى من نصيب كتيبة تشافي بعد 15 مباراة دون خسارة.

 

ونجح فريق آينتراخت فرانكفورت الألماني في كسر سلسلة اللاهزيمة التي صنعها تشافي هيرنانديز مع كتيبة الفريق الكتالوني في دوري الليغا الاسباني والدوري الأوروبي.

 

كانت الهزيمة أمام آينتراخت فرانكفورت، هي الخسارة الأوروبية الثالثة لبرشلونة هذا الموسم، التي كشف فيها فريق ألماني عن مواطن ضعف الفريق الكتالوني.

 

 حيث كانوا قد خسروا بالفعل بثلاثية نظيفة مرتين أمام بايرن ميونيخ هذا الموسم، والآن عانوا من هزيمة ثقيلة أخرى أمام فريق من الدوري الألماني. 

 

وأشار توماس مولر مهاجم بايرن في وقت سابق من الموسم، إلى أن برشلونة يعاني في مثل هذه المباريات لأنهم لا يستطيعون التعامل مع القوة البدنية والشدة التي يتميز بها لاعبو الأندية الأخرى.

 

واستطاع تشافي هيرنانديز مدرب الفريق الكتالوني قيادة البارسا إلى أطول سلسلة عدم هزيمة مستمرة في الدوريات الخمس الكبرى بواقع 15  مباراة.

 

تشافي قاد البارسا إلى الصعود من المركز التاسع للمركز الثاني في الليجا الإسبانية خلف ريال مدريد المتصدر منذ التعاقد معه.

 

وحقق فريق برشلونة تحت قيادة تشافي هيرنانديز فوزا على فرق كبيرة في الدوري الاسباني والدوري الأوروبي أبرزها نابولي وجالطة سراي التركي وأتليتكو مدريد وفالنسيا وريال مدريد وإشبيلية.

 

وجاءت نتائج فريق برشلونة تحت قيادة المدرب تشافي هيرنانديز فى الدورى الإسبانى واليوربا ليغ على النحو التالي:

 

برشلونة vs ريال مدريد 4-0 في الليجا الإسبانية



برشلونة vs اشبيلية 1-0 في الليجا الإسبانية



 برشلونة vs ألفيس 1/ 0 في الليجا الإسبانية



برشلونة vs أوساسونا 4-0 فى الليجا الإسبانية



برشلونة vs أتليتكو بلباو 4-0 فى الليجا الإسبانية



برشلونة vs أتليتكو مدريد 4-2 فى الليجا الإسبانية

 

برشلونة vs نابولي 4-2 فى الدورى الأوروبى

 

برشلونة vs جالطة سراي 2-1 في الدوري الأوروبي

 

برشلونة vs اسبانيول 2/ 2 فى الليجا الإسبانية

 

برشلونة vs نابولي 1/1 في الدوري الأوروبي

 

برشلونة vs فالنسيا 4/ 1 فى الليجا الإسبانية

 

برشلونة vs إلتشي 2/ 1 فى الليجا الإسبانية

 

برشلونة vs جالطة سراى التركي 0/0 فى الدورى الأوروبى

 

برشلونة vs آينتراخت 1/1 فى الدورى الأوروبى

 

برشلونة vs ليفانتي 3/ 2  فى الليجا الإسبانية

برشلونة آينتراخت فرانكفورت الدوري الأوروبي تشافي هيرنانديز بايرن ميونيخ الدوري الألماني نابولي جالطة سراى التركى أتليتكو مدريد فالنسيا ريال مدريد اشبيلية آينتراخت

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر أسطوانة البوتاجاز الجديد بعد زيادة أسعار البنزين اليوم

أشرف هلال: تتوقع زيادة أسعار الاجهزة الكهربائية مرة أخرى

ضرب الطراد "موسكفا".. تطور خطير بين روسيا وأوكرانيا ينذر بمواجهة أكبر

الاختيار 3 الحلقة 14.. السيسي: محدش عارف مين بيحكم البلد مرسي ولا مكتب الإرشاد ولا خيرت الشاطر

الهند تؤكد استعدادها لتصدير القمح إلى مصر

يحتاج دعواتكم.. ابنة عبد الرحمن أبو زهرة تكشف حالة والدها الصحية

زيادة أسعار البنزين بأنواعه 25 قرشاً وثبات سعر السولار

بسبب سيجارة مشتعلة.. السيطرة على حريق في حديقة الشلالات بالإسكندرية

موضوعات متعلقة

المصائب لا تأتي فرادى.. برشلونة يعلن تشخيص إصابة بيدري

فرانكفورت يطيح برشلونة بثلاثية من الدوري الأوروبي في عقر داره

ترشيحاتنا

حسن يوسف يكشف حقيقة زواج عبد الحليم حافظ وسعاد حسني..فيديو

وزير الرياضة يشهد توقيع بروتوكول لتبادل الخبرات بين اللجنتين الأولمبية و البارالمبية

بايدن يصافح شبح.. موقف محرج لرئيس أمريكا أمام الجميع

دعاء النصف من رمضان 2022 وليلة القدر

42.6% تراجع في واردات مصر من القمح يناير 2022

لا زيادة في الأسعار.. الحكومة تزف خبرا مفرحا للمواطنين بعد ارتفاع البنزين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تلذذ بعذابه.. لماذا ارتضى القصبجي التنازل كملحن كوكب الشرق لعازف عود بفرقتها؟

أحمد فهمي ضيف شرف الحلقة 14 من مسلسل مكتوب عليا مع أكرم حسني

الرئيس السيسي يجتمع بقادة القوات المسلحة.. فيديو وصور

بحضور النجوم.. 30 صورة من حفل حمادة هلال في ليالي رمضان

فيديو

سبب حذف فان دام صوره مع رامز من حسابه الرسمي.. فيديو جراف

صدمة.. ماذا ينتج عن اصطدام نيزك بالأرض؟.. فيديو جراف

الرئيس السيسي يجتمع بقادة القوات المسلحة.. فيديو وصور

25 قرشاً وثبات سعر السولار.. تعرف على أسعار البنزين وأسطوانة البوتاجاز الجديدة

المزيد

ساحة رأي

الحنيفية .. سنة الله في الكون إلى يوم القيامة

محمد ناجي زاهي يكتب: الاختيار يعالج أفكار الجماعة المسمومة

خالد الشناوي يكتب: كبسولات رمضانية

تي.. السيدة العظيمة

حسام الفقي يكتب: «الاختيار 3» وإفشال مخطط خطف مصر

الابتسامة أقصر طريق لمحبة القلوب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

الجهر بالمعصية

أحمد آل علي

الاقتصاد العالمي.. بين مطرقة الأزمات وسندان الحروب

سمية عبدالمنعم

ونس روحي

عبدالمعطى أحمد

وانتصرت مصر في رمضان

مديحة عاشور

ياسر جلال نجم دراما رمضان 2022

محمود دياب

هذا هو حالهم الآن

نسرين حجاج

يوتيرن

نيفين منصور

الحسرة في انتظارك!

اﻟﻤﺰﻳﺪ