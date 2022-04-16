أهمها ببجي.. السعودية تحذر المتسوقين من 3 أنواع للمتاجر الإلكترونية الوهمية

حذرت وزارة التجارة السعودية المتسوقين من التعامل مع ثلاثة أنواع من المتاجر الإلكترونية الوهمية، وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة عبدالرحمن الحسين في تصريحات تلفزيونية، أن هذه الأنواع الثلاثة هي المتاجر التي تقدم ادعاءات طبية كاذبة، والمتاجر التي تقدم إغراءات الربح المالي السريع، والمتاجر التي تقدم حسابات وهمية لبيع الألعاب الإلكترونية وخصائص ومزايا لحسابات الألعاب مثل لعبة «ببجي» وغيرها، مبينًا أنها بدأت تبرز في الفترة الأخيرة ويتم التسويق لها بكثرة.



وأكد الحسين أن الوزارة رصدت عدة حسابات في منصات التواصل الاجتماعي كانستجرام وغيرها من المنصات وكذلك متاجر إلكترونية، تضع صوراً لسجلات تجارية وهمية، كما تقوم بتزوير شعار «معروف» على صفحاتها الإلكترونية أو وثيقة عمل حر غير حقيقية.



لاحظنا مؤخرًا انتشار 3 أنواع من المتاجر الإلكترونية الوهمية..



⛔️ نحذر المتسوقين من التعامل معها:



- إدعاءات طبية كاذبة



- إغراءات الربح المالي السريع



- حسابات وهمية تبيع الألعاب الالكترونية والمنتجات داخل اللعبة pic.twitter.com/eAfOTEXsve — المتحدث الرسمي لوزارة التجارة (@spokesman_mc) April 14, 2022



وأضاف متحدث الوزارة، أن مزاولة التجارة الإلكترونية بشكل رسمي في السعودية، تتطلب حصول المتجر الإلكتروني على سجل تجاري من وزارة التجارة، أو وثيقة العمل الحر التي تصدرها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، مبيناً أن أي متجر إلكتروني لا يملك أحد هاتين الوثيقتين يعتبر مخالفاً للأنظمة والقوانين التجارية وتحذر الوزارة من التعامل معه.

وكانت وزارة التجارة، قد ضبطت 45 مخالفاً لنظام التجارة الإلكترونية خلال النصف الأول من العام الماضي، فرضت عليهم غرامات مالية بقيمة 228 ألف ريال، حيث شملت المخالفات، عرض أو تسويق منتجات مغشوشة أو مقلدة أو مخالفة للمواصفات، والعروض الوهمية، وعدم تسليم المنتجات في الوقت المحدد، وعدم قيد المحل الإلكتروني في السجل التجاري، وعدم تضمين الإعلان مادة واضحة تبين أنه إعلان.



يشار إلى أنه وفقًا لنظام التجارة الإلكترونية ولائحته التنفيذية، تضبط وزارة التجارة مخالفات المتاجر الإلكترونية وتحيل المخالفين إلى لجنة النظر في مخالفات نظام التجارة الإلكترونية، وتصدر من خلالها غرامات تصل إلى مليون ريال والتشهير، إضافة إلى حجب وإغلاق المواقع المخالفة، والمنع من مزاولة النشاط.

