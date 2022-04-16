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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

236 مليون جنيه مشتريات العرب بالبورصة المصرية الأسبوع الماضي

صدى البلد

سجل المستثمرون الأجانب بالبورصة المصرية صافي بيع بقيمة 519.3 مليون جنيه خلال الأسبوع الماضي بينما سجل العرب صافي شراء بقيمة 236.4 مليون جنيه؛ وذلك بعد استبعاد الصفقات. 

ومثلت تعاملات المصريين 72.3 % من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات ، بينما سجل الأجانب 18 %و سجل العرب 6.9 %و قد سجل الأجانب صافي بيع بنحو 6607 مليون جنيه و سجل العرب صافي شراء بنحو 1404 مليون جنيه و ذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.

وأغلق مؤشر ايجى اكس 30 عند مستوى 10679 نقطة مسجلا انخفاضا بنحو 3.8% بينما سجل مؤشر EWI EGX70 هبوطا بنسبة 6.5% مغلقا الفترة عند 1677 نقطة نقطة، بينما سجل مؤشر P&S انخفاضا بنحو 5.9% عند 1,714.66 نقطة.

بالنسبة لمؤشر capped EGX30 فقد سجل انخفاضا بنحو 4.05%مغلقا عند 13037 نقطة. بينما سجل مؤشر EWI EGX100 انخفاضا بنحو 6.21% مغلقا الفترة عند 2703 نقطة.

ايجى أكس 30 البورصة المصرية تعاملات المصريين ايجي اكس البورصة

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