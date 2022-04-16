عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وفد أجنبي متعدد الجنسيات يزور مركز المكافحة المتكاملة للأفات بالإسماعيلية

خلال زيارة الوفد
خلال زيارة الوفد الأجنبي

استقبلت الادارة الزراعية بابو صوير في محافظة الإسماعيلية، اليوم، وفدا اجنبيا متعدد الجنسيات،   لتفقد مشروع انتاج الخضر والفاكهة المستدامة، ومركز المكافحة المتكاملة التابع لوزارة الزراعة بمحافظة الإسماعيلية، والذي يضم معمل لإنتاج المفترسات والطفيليات.

وكان في استقبال الوفد المهندس عفيفي محمد عفيفي مدير عام مكافحة الافات لمنطقة القناة وسيناء، والمهندس اسماعيل العطار مدير عام مديرية الزراعة، والمهندس علي غنيم مدير عام الشؤون  الزراعية، والمهندس محمود عبد القادر، مدير عام المكافحة بمديرية زراع الإسماعيلية، والمهندس محمد السلاموني مدير ادارة ابو صوير.

القبض على قاتل حماه وزوجته أول أيام رمضان بقرية نفيشة فى الإسماعيلية

وتأتي زيارة الوفد في إطار التعاون بين مديرية الزراعة بالاسماعيلية والمركز الدولي للزراعة، حيث ضم الوفد الاجنبي ٢٠ مبعوث من المتخصصين فى مجال انتاج الخضر.

ضبط أشخاص لاتهامهم بإلقاء أكياس ممتلئة بالمياه على المارة والمركبات في الإسماعيلية

وأشار المهندس علي غنيم، فى تصريح لـه، إلى أن المحافظة يطبق فيها أحدث الأساليب الزراعية المتطورة المكشوفة والمحمية، فضلا عن المكافحة المتكاملة بهدف إنتاج غذاء صحي آمن خالى من متبقيات المبيدات.

وأوضح أن الإنتاج الزراعى بالإسماعيلية يتميز بالجودة والصلاحية للتصدير خاصة محاصيل المانجو والفراولة والفاصوليا والبطيخ والطماطم والبطاطس والفول السوداني.

وقال إن دور المديرية يكمن في التعامل مع الشركات المصدرة والإشراف على المزارع وخطوط الإنتاج بشكل يومي من خلال اللجان الزراعية والإرشاد الزراعي وإدارة المكافحة سواء في الحقول أو المراكز التجميعية وتطبيق برنامج معين تعمل عليه في المواسم التصديرية لكل منتج وادخال أصناف جديدة إضافة إلى استيفاء كشف يومي بمنتجات المزارع التصديرية لتسليمه إلى الجهات المعنية بالتصدير منها محافظة الإسماعيلية ووزارة الزراعة

من جانبه قال المهندس محمود عبد القادر، إن الوفد تعرف على أحدث طرق المكافحة المتكاملة والبيولوجية، لمكافحة الآفات لتقليل استخدام المبيدات، وإنتاج غذاء صحي.

وأشاد الوفد المكون من ممثلي دول من قارات افريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية بمستوى العمل والأداء داخل المركز وبطرق المكافحة البيولوجية والمتكاملة، التي تهدف لتقليل الآفات.

كما أشاد الوفد بما تحققه محافظة الاسماعيلية من نهضة زراعية تصديرية لجميع دول العالم ومدي التقدم الذي تحققة الاسماعيلية في انتاج الخضر والفاكهة ومستوي الجودة العالي والتعيئة والتغليف للمنتجات الزراعية ورافق الوفد المهندس.

وقال المهندس عفيفي محمد مدير عام مكافحة الافات، إن إدارة المكافحة المتكاملة تعمل من خلال المنظومة الجديدة لحماية المحاصيل الزراعية خاصة الخضراوات لزيادة الإنتاج المحلي والتصديري من خلال متابعة أعمال الاستفادة من الحشرات الاقتصادية النافعة.

وأكد أن المركز يعمل على الحد من استخدام المبيدات واستخدام الأعداء الطبيعية في المكافحة عن طريق الحشرات، بنظام يطلق عليه تربية المفترس "الاكاروسي" ضد العنكبوت الأحمر العادي الذي يصيب كثيرًا من أنواع النباتات، مثل "الفراولة والفاصوليا والبطاطس والطماطم والقطن والبقوليات والقرعيات والأشجار متساقطة الأوراق وبعض نباتات الزينة والنباتات الطبية والعطرية".

وأضاف أن مركز المفترسات بأبو صوير يضم 10 صوب لإنتاج المفترس الاكاروس لحشرة العناكب الحمراء التي تهاجم محصول الفراولة وغيرها خصوصا أنها حشرة تدمر محصول الفراولة.

وقال: الفراولة من المحاصيل التي ليس لها قشرة تحميها، وبالتالي يسهل تدميرها، ونحن لا نستطيع استخدام أي مبيدات سواء كانت محظورة أو غير محظورة؛ لأننا نصدر 60% من محصول الفراولة لدول أوروبا وآسيا، وبعض الدول العربية.

وأوضح المهندس عفيفي، أن المفترس الأكاروسي يساعد في المساهمة على حل مشكلة تلوث البيئة، وإعادة التوازن البيئي وزيادة الأعداء الطبيعية، وزيادة الدخل القومي من العملات الأجنبية بزيادة الصادرات وتقليل استيراد المبيدات.

وأشار إلى أنه تم توزيع المفترس الأكاروسي لمكافحة العنكبوت الأحمر، وهو يهاجم العنكبوت الأحمر من خلال غرس مخالبه فيه، ويمص دماءه، فيموت في الحال، وبالتالي نتفادى استخدام المبيدات، ونحافظ على المحصول.

received_1413101312464530
received_1413101312464530
received_716134839566013
received_716134839566013
received_946137536084089
received_946137536084089
received_680254909966236
received_680254909966236
received_385026586823985
received_385026586823985
received_506293667713928
received_506293667713928
received_8203863656306438
received_8203863656306438
received_954425088572300
received_954425088572300
received_462289132318404
received_462289132318404
الاسماعيلية اخبار المحافظات اخبار المحافظات الساحلية زراعة الاسماعيلية وفد اجنبي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر أسطوانة البوتاجاز الجديد بعد زيادة أسعار البنزين اليوم

74 حالة| فيروس غامض يدمر أهم عضو في جسد الأطفال.. أعراضه وأماكن انتشاره

الحبس وغرامة مليون جنيه عقوبة استخدم التسهيلات الائتمانية في غير أغراضها

مغادرة المنزل للضرورة.. لماذا تحذر الأرصاد المواطنين من طقس الساعات المقبلة؟

بداية من مايو.. زيادة أسعار المياه الغازية بيبسي وكوكاكولا وبريل شعير.. تعرف عليها

هل من مات في رمضان دخل الجنة مهما كان عمله ؟

قناة مجانية تنقل مباراة الأهلي والرجاء في دوري أبطال أفريقيا

بالقوة الضاربة.. محمد صلاح يقود ليفربول أمام مانشستر سيتي بكأس الاتحاد الإنجليزي

موضوعات متعلقة

وزير القوى العاملة : توفير 3748 فرصة عمل برواتب تصل إلى 10 آلاف جنيه .. الإمارات تسمح لموظفي الحكومة الاتحادية بالعمل عن بعد يوم الجمعة.. قبول طلبات 55 وظيفة بأجور تصل إلي 5000 جنيه بالوادي الجديد

نائب الوفد: زيارة الرئيس للإمارات تبعث برسائل حاسمة تجاه التدخلات الإقليمية

مدير التنمية المستدامة بمطروح: المركز يسعي إلى التعاون المثمر ليعود علينا بالنفع والفائدة

مركز التنمية المستدامة بمطروح: نسعى لتعاون مثمر يعود على المواطن في الصحراء

الزراعة: التوسع في إنتاج المزيد من المفترس الأكروسى

مصر للطيران .. خط مباشر جديد بين القاهرة وكينشاسا عاصمة الكونغو

ماذا دار في سلطنة عمان على مدار يومين.. تفاصيل أعمال اللجنة العمانية– المصرية المشتركة برئاسة شكري والبوسعيدي.. وفحوى رسالة الرئيس السيسي إلى السلطان هيثم| فيديو وصور

مدبولي: منظومة التأمين الصحي الشامل ركيزة أساسية لتحقيق أهداف خطة التنمية المستدامة2030

ترشيحاتنا

ألمانيا تتعهد بزيادة المساعدات العسكرية لأوكرانيا.. فهل ستزودها بأسلحة فتاكة؟

مشاهدة بث مباشر مباراة الأهلي والرجاء في ذهاب ربع نهائي أبطال إفريقيا (لحظة بلحظة)

لضخامتها.. 30 دقيقة لصيد سمكة عملاقة في أمريكا

أخبار التعليم.. منع المدارس من نشر أي بيانات أو صور على صفحاتها إلا بإذن الإدارة التعليمية.. عبد الغفار يتفقدتطوير مستشفى الثدي التابع للقومي للأورام

بالقوة الضاربة.. محمد صلاح يقود ليفربول أمام مانشستر سيتي بكأس الاتحاد الإنجليزي

قرقاش: العنف يعرقل جهود التوصل لحل سياسي لدولة فلسطينية مستقلة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ظهور نادر لـ أصيل ابنة صفاء أبو السعود مرتدية الحجاب.. صور

تارا عماد فى حوار لـ صدي البلد: توقعنا انتقادات المهوسين بالنسخة الأمريكي من سوتس.. وكنت أحلم بدور ميجان ماركل .. أتمنى تقديم قصة حياة سعاد حسني وفاتن حمامة

ناسا تكشف عن أضخم صخرة في الفضاء.. ومفاجأة بشأن موقعها من الأرض

رد فعل مفاجئ.. عازف بيانو روسي يتحدى شرطة موسكو|فيديو

فيديو

صفاء أبو السعود: شائعة وفاتي مزعجة جدًا.. وأعود بعمل جديد

أبوس رجلك.. عالم أزهري: فان دام أعطى درسا لأحد الفنانين.. فيديو جراف

تفاصيل دعم البلد لمنظومة الخبز الحر الجديدة .. فيديو جراف

سبب حذف فان دام صوره مع رامز من حسابه الرسمي.. فيديو جراف

المزيد

ساحة رأي

الحنيفية .. سنة الله في الكون إلى يوم القيامة

محمد ناجي زاهي يكتب: الاختيار يعالج أفكار الجماعة المسمومة

خالد الشناوي يكتب: كبسولات رمضانية

تي.. السيدة العظيمة

حسام الفقي يكتب: «الاختيار 3» وإفشال مخطط خطف مصر

الابتسامة أقصر طريق لمحبة القلوب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رشا شكر

الكبير أوي .. أحمد مكي

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «21» 

كريمة أبو العينين

الجهر بالمعصية

أحمد آل علي

الاقتصاد العالمي.. بين مطرقة الأزمات وسندان الحروب

سمية عبدالمنعم

ونس روحي

عبدالمعطى أحمد

وانتصرت مصر في رمضان

مديحة عاشور

ياسر جلال نجم دراما رمضان 2022

محمود دياب

هذا هو حالهم الآن

اﻟﻤﺰﻳﺪ