وفد أجنبي متعدد الجنسيات يزور مركز المكافحة المتكاملة للأفات بالإسماعيلية

استقبلت الادارة الزراعية بابو صوير في محافظة الإسماعيلية، اليوم، وفدا اجنبيا متعدد الجنسيات، لتفقد مشروع انتاج الخضر والفاكهة المستدامة، ومركز المكافحة المتكاملة التابع لوزارة الزراعة بمحافظة الإسماعيلية، والذي يضم معمل لإنتاج المفترسات والطفيليات.

وكان في استقبال الوفد المهندس عفيفي محمد عفيفي مدير عام مكافحة الافات لمنطقة القناة وسيناء، والمهندس اسماعيل العطار مدير عام مديرية الزراعة، والمهندس علي غنيم مدير عام الشؤون الزراعية، والمهندس محمود عبد القادر، مدير عام المكافحة بمديرية زراع الإسماعيلية، والمهندس محمد السلاموني مدير ادارة ابو صوير.

وتأتي زيارة الوفد في إطار التعاون بين مديرية الزراعة بالاسماعيلية والمركز الدولي للزراعة، حيث ضم الوفد الاجنبي ٢٠ مبعوث من المتخصصين فى مجال انتاج الخضر.

وأشار المهندس علي غنيم، فى تصريح لـه، إلى أن المحافظة يطبق فيها أحدث الأساليب الزراعية المتطورة المكشوفة والمحمية، فضلا عن المكافحة المتكاملة بهدف إنتاج غذاء صحي آمن خالى من متبقيات المبيدات.

وأوضح أن الإنتاج الزراعى بالإسماعيلية يتميز بالجودة والصلاحية للتصدير خاصة محاصيل المانجو والفراولة والفاصوليا والبطيخ والطماطم والبطاطس والفول السوداني.

وقال إن دور المديرية يكمن في التعامل مع الشركات المصدرة والإشراف على المزارع وخطوط الإنتاج بشكل يومي من خلال اللجان الزراعية والإرشاد الزراعي وإدارة المكافحة سواء في الحقول أو المراكز التجميعية وتطبيق برنامج معين تعمل عليه في المواسم التصديرية لكل منتج وادخال أصناف جديدة إضافة إلى استيفاء كشف يومي بمنتجات المزارع التصديرية لتسليمه إلى الجهات المعنية بالتصدير منها محافظة الإسماعيلية ووزارة الزراعة

من جانبه قال المهندس محمود عبد القادر، إن الوفد تعرف على أحدث طرق المكافحة المتكاملة والبيولوجية، لمكافحة الآفات لتقليل استخدام المبيدات، وإنتاج غذاء صحي.

وأشاد الوفد المكون من ممثلي دول من قارات افريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية بمستوى العمل والأداء داخل المركز وبطرق المكافحة البيولوجية والمتكاملة، التي تهدف لتقليل الآفات.

كما أشاد الوفد بما تحققه محافظة الاسماعيلية من نهضة زراعية تصديرية لجميع دول العالم ومدي التقدم الذي تحققة الاسماعيلية في انتاج الخضر والفاكهة ومستوي الجودة العالي والتعيئة والتغليف للمنتجات الزراعية ورافق الوفد المهندس.

وقال المهندس عفيفي محمد مدير عام مكافحة الافات، إن إدارة المكافحة المتكاملة تعمل من خلال المنظومة الجديدة لحماية المحاصيل الزراعية خاصة الخضراوات لزيادة الإنتاج المحلي والتصديري من خلال متابعة أعمال الاستفادة من الحشرات الاقتصادية النافعة.

وأكد أن المركز يعمل على الحد من استخدام المبيدات واستخدام الأعداء الطبيعية في المكافحة عن طريق الحشرات، بنظام يطلق عليه تربية المفترس "الاكاروسي" ضد العنكبوت الأحمر العادي الذي يصيب كثيرًا من أنواع النباتات، مثل "الفراولة والفاصوليا والبطاطس والطماطم والقطن والبقوليات والقرعيات والأشجار متساقطة الأوراق وبعض نباتات الزينة والنباتات الطبية والعطرية".

وأضاف أن مركز المفترسات بأبو صوير يضم 10 صوب لإنتاج المفترس الاكاروس لحشرة العناكب الحمراء التي تهاجم محصول الفراولة وغيرها خصوصا أنها حشرة تدمر محصول الفراولة.

وقال: الفراولة من المحاصيل التي ليس لها قشرة تحميها، وبالتالي يسهل تدميرها، ونحن لا نستطيع استخدام أي مبيدات سواء كانت محظورة أو غير محظورة؛ لأننا نصدر 60% من محصول الفراولة لدول أوروبا وآسيا، وبعض الدول العربية.

وأوضح المهندس عفيفي، أن المفترس الأكاروسي يساعد في المساهمة على حل مشكلة تلوث البيئة، وإعادة التوازن البيئي وزيادة الأعداء الطبيعية، وزيادة الدخل القومي من العملات الأجنبية بزيادة الصادرات وتقليل استيراد المبيدات.

وأشار إلى أنه تم توزيع المفترس الأكاروسي لمكافحة العنكبوت الأحمر، وهو يهاجم العنكبوت الأحمر من خلال غرس مخالبه فيه، ويمص دماءه، فيموت في الحال، وبالتالي نتفادى استخدام المبيدات، ونحافظ على المحصول.

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