لائحة المجلس الصحي الأبرز .. عضو صحة النواب يكشف عن أجندة اللجنة الأيام المقبلة

قال النائب مكرم رضوان عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، أن اللجنة سوف تشهد الايام المقبلة عقد اجتماعات برئاسة النائب أشرف حاتم، من أجل مناقشة لائحة قانون المجلس الصحي المصري والذي تم التصديق عليه من قبل الرئيس السيسي .



وتابع رضوان في تصريحاته لـ"صدى البلد" أن جلسات اللجان سوف تشهد ايضا التعديلات المقدمة قانون المسئولية الطبية وأيضا قانون مزاولة مهنة الصيادلة، والتي تتضمن تغليظ العقوبات المقررة لإحكام الرقابة على هذا القطاع.



ويستأنف مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الأحد الموافق 17 أبريل.