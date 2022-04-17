الأرصاد: اليوم ذروة ارتفاع الحرارة مصحوبة برياح مثيرة للأتربة | شاهد

قالت الدكتورة منار غانم ، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية ، إن اليوم يشهد ذروة ارتفاعات درجات الحرارة على كافة أنحاء الجمهورية ، موضحة أن درجات الحرارة اليوم أعلى من المعدلات الطبيعية لها بحوالي 9 درجات مئوية .

وأضافت الدكتورة منار غانم ، خلال مكالمة هاتفية لـ برنامج " صباح الخير يا مصر " ، والمذاع على فضائية " القناة الأولى المصرية " ، أن الطقس خلال فترة النهار شديد الحرارة على كافة أنحاء الجمهورية ، ومعتدل على كافة أنحاء الجمهورية خلال فترات الليل .

وتابعت " غانم " ، أن هناك نشاط للرياح على كافة أنحاء الجمهورية في الفترة ما بعد الظهيرة تصل لـ 50 كيلو متر في الساعة ، وتكون مثيرة للرمال والأتربة على أغلب مناطق الجمهورية مما يتسبب بانخفاض الرؤية على بعض المناطق المكشوفة ، بالإضافة إلى فرص لسقوط الأمطار على مناطق أقصى غرب البلاد ، ولكنها أمطار خفيفة .

ولفتت " غانم " ، إلى أنه من المتوقع استمرار درجات الحرارة المرتفعة حتى يوم الغد الأثنين ، ولكنها ستكون منخفضة عن اليوم ، وتسجل 33 درجة مئوية .

ونوهت " غانم " ، أن هناك تحسن ملحوظ في درجات الحرارة بدء من يوم الثلاثاء ، وتنخفض درجات الحرارة حوالي 7 درجات مئوية ، وتعود الأجواء الربيعية .