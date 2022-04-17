الإعدام لـ 5 والمؤبد لـ 3 متهمين بقتل مزارع في الشرقية

أصدرت محكمة جنايات الزقازيق برئاسة المستشار سلامة سالم جاب الله، حكمها بمعاقبة 5 متهمين بالإعدام شنقًا، ومعاقبة 3 آخرين بالسجن المؤبد لقيامهم بممارسة أعمال البلطجة وقتل مزارع وإصابة شقيقه بناحية شوبك بسطة دائرة مركز الزقازيق.

تعود أحداث الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية إخطارا يفيد مصرع "مجدي أ غ" 63 سنة، مزارع، مُقيم بقرية شوبك بسطة،دائرة مركز الزقازيق متأثرًا بإصابة بالغة بالرأس، وإصابة شقيقه محمد، بجروح بأنحاء متفرقة بالجسد.

وبالانتقال والفحص وسؤال أسرة المجني عليه، اتهموا أشخاصًا خارجين على القانون، مجهولي الهوية، بالاعتداء على المجني عليه وشقيقه أثناء تواجدهم في الحقل في وقت متأخر، وتوصلت التحريات إلى أن وراء ارتكاب الواقعة 8 أشخاص، تم ضبطهم جميعًا.

تم التحفظ علي المتهمين وبالعرض على النيابة قررت إحالتهم محبوسين إلى محكمة جنايات الزقازيق والتي أحالت أوراقهم إلى مفتي الجمهورية، وحددت جلسة اليوم للنطق بالحكم.