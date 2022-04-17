المشدد 3 سنوات لمتهم بالتعدي علي آخر وسرقة رأس ماشية بالشرقية 

أصدرت محكمة جنايات الزقازيق، برئاسة المستشار محمد عبد الرحيم، وعضوية حكمها بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد 3 سنوات، لإدانته بالتعدي بالضرب على مزارع وسرقة رأس الماشية خاصته بالإكراه.

تعود أحداث الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطارا من مأمور مركز شرطة الحسينية، يفيد ورود بلاغا من " عبد المعبود.م . إ" عامل زراعي مقيم دائرة المركز، يفيد انه أثناء تواجده بمسكنه فوجئ بالمدعو" إبراهيم . ال . ع " عاطل مقيم بدائرة المركز ، بتكتيفه من ظهره وشل حركته والتعدي عليه بالضرب محدثا إصابته الموصوفة بالتقرير الطبي، وقام بسرقة رأس الماشية خاصته ولاذ بالفرار.

وعلي الفور تم تشكيل فريق بحث وكشفت التحقيقات صحة الواقعة، وتم ضبط المتهم وبالعرض على النيابة العامة إحالته إلي محكمة جنايات الزقازيق محبوسا علي ذمة القضية رقم 5263 لسنة 2021 جنايات الحسينية ، والتي أصدرت حكمها المتقدم.