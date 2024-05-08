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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

البورصة تخسر 22 مليار جنيه بختام تعاملات اليوم الأربعاء

البورصة المصرية
البورصة المصرية

اختتمت البورصة المصرية، تعاملات اليوم الأربعاء، بتراجع جماعي للمؤشرات تحت ضغط من مبيعات المستثمرين على الأسهم القيادية والمتوسطة، وخسر رأس المال السوقي 22 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.759 تريليون جنيه.


,تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة بنسبة 1.67% ليغلق عند مستوى 25988 نقطة.

تراجع مؤشرات البورصة بمنتصف تعاملات اليوم الأربعاء

البورصة تربح 19 مليار جنيه بمستهل تعاملات اليوم الأربعاء

وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.02% ليغلق عند مستوى 31832 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.69% ليغلق عند مستوى 11187 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.86% ليغلق عند مستوى 5750 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.82% ليغلق عند مستوى 8252 نقطة.

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