تراجع مؤشرات البورصة بمنتصف تعاملات اليوم الأربعاء

تراجعت مؤشرات البورصة المصرية بمنتصف تعاملات اليوم الأربعاء، تحت ضغط من مبيعات المستثمرين على الأسهم القيادية والمتوسطة.



تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة بنسبة 1.42% ليصل إلى مستوى 26053 نقطة.

وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.67% ليصل إلى مستوى 31943 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.41% ليصل إلى مستوى 11217 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.83% ليصل إلى مستوى 5810 نقطة، وهبط "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.89% ليصل إلى مستوى 8329 نقطة.