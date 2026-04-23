محافظ الوادي الجديد تشهد إطلاق طفيل الترايكوجراما لمكافحة آفات النخيل بمركز الخارجة

شهدت حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، اليوم، فعاليات إطلاق طفيل الترايكوجراما بمركز الخارجة، وذلك في إطار جهود المحافظة للتوسع في تطبيق أساليب المكافحة الحيوية المستدامة لآفات النخيل، بحضور اللواء ياسر كمال الدين رئيس المركز، والدكتور مجد المرسي وكيل وزارة الزراعة، والدكتور صلاح جميل مدير المحطة الإقليمية للبحوث الزراعية، ولفيف من مهندسي القطاع والمزارعين.

واستعرضت المحافظ آليات التنفيذ ومراحل الإطلاق، التي تشمل تربية الطفيل داخل المعامل وتحديد معدلات ومواعيد الإطلاق المناسبة، إلى جانب جهود نشر الوعي بالممارسات الزراعية الآمنة، كأحد الحلول العلمية الحديثة لمكافحة أهم الآفات التي تصيب النخيل، وذلك من خلال بدائل حيوية تقلل الاعتماد على المبيدات الكيميائية، بما يسهم في الحفاظ على جودة المنتج الزراعي وصحة الإنسان والبيئة، ضمن منظومة متكاملة تشرف عليها الجهات البحثية والزراعية المختصة بمعهد بحوث وقاية النباتات وصندوق تدعيم مكافحة النخيل بالمحافظة.

وأكدت المحافظ، خلال المتابعة، أهمية التوسع في تطبيق نظم المكافحة البيولوجية باعتبارها توجهًا استراتيجيًا يدعم استدامة الإنتاج الزراعي، موجهةً بتعميم التجربة على مستوى مراكز المحافظة، وإنشاء معامل متخصصة لتربية الطفيليات النافعة، مع تعزيز برامج التدريب والإرشاد الزراعي للمزارعين لضمان الاستخدام الأمثل لهذه التقنيات النافعة صديقة البيئة.