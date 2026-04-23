الغربية.. حملات تموينية تضبط 321 كجم لحوم ومصنعات مجهولة المصدر

تابع اللواء دكتور علاء عبد المعطي محافظ الغربية جهود مديرية التموين والتجارة الداخلية في تنفيذ حملات رقابية مكثفة على الأسواق والأنشطة التموينية بمختلف مراكز المحافظة، في إطار توجيهاته بتشديد الرقابة وإحكام السيطرة على الأسواق وحماية صحة المواطنين، وذلك تحت إشراف المهندس ناصر العفيفي وكيل وزارة التموين بالغربية.

توجيهات محافظ الغربية

وأسفرت الحملات عن ضبط 321 كجم لحوم ومصنعات (مفروم – حواوشي – أجزاء دواجن) مجهولة المصدر وبدون بيانات، إلى جانب ضبط لحوم بلدية مذبوحة خارج المجازر الحكومية، بما يمثل خطورة على الصحة العامة،كما تم ضبط مركز تعبئة سكر تمويني لتصرفه في 750 كجم سكر وبيعها في السوق السوداء بالمخالفة للقانون، بالإضافة إلى ضبط 2500 سرنجة طبية مجهولة المصدر داخل مخزن مستلزمات طبية بدون فواتير.

تحرك تنفيذي عاجل

وفي مجال المواد البترولية، تم ضبط عجز قدره 337 لتر بنزين 80 داخل إحدى محطات تموين السيارات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة،وشملت الحملات عددًا من الإدارات التموينية، حيث تم ضبط مخالفات متنوعة شملت عدم الإعلان عن الأسعار، وغلق بعض الأنشطة خلال مواعيد العمل الرسمية، ومخالفات بالمجازر ومحال الجزارة،وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

ردع مخالفين

وأكد محافظ الغربية استمرار الحملات التموينية المكثفة يوميًا بجميع المراكز والمدن، والتصدي بكل حسم لكافة صور الغش التجاري والتلاعب بالسلع المدعمة، مع اتخاذ إجراءات قانونية رادعة لحماية حقوق المواطنين وضمان سلامة السلع المتداولة بالأسواق.