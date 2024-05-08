البورصة تربح 19 مليار جنيه بمستهل تعاملات اليوم الأربعاء

استهلت البورصة المصرية، تعاملات اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعي للمؤشرات، وربح رأس المال السوقي 19 مليار جنيه ليصل إلى مستوى 1.800 تريليون جنيه.



وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة بنسبة 1.58% ليصل إلى مستوى 26846 نقطة.

صعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.91% ليصل إلى مستوى 32774 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.69% ليصل إلى مستوى 11539 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.28% ليصل إلى مستوى 5876 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.6% ليصل إلى مستوى 8455 نقطة.