عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

البورصة تربح 19 مليار جنيه بمستهل تعاملات اليوم الأربعاء

البورصة
البورصة

استهلت البورصة المصرية، تعاملات اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعي للمؤشرات، وربح رأس المال السوقي 19 مليار جنيه ليصل إلى مستوى 1.800 تريليون جنيه.


وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة بنسبة 1.58% ليصل إلى مستوى 26846 نقطة.

البورصة تربح 12 مليار جنيه بختام تعاملات اليوم

رئيس البورصة: إطلاق مؤشر الشريعة الإسلامية خلال الربع الحالي

صعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.91% ليصل إلى مستوى 32774 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.69% ليصل إلى مستوى 11539 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.28% ليصل إلى مستوى 5876 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.6% ليصل إلى مستوى 8455 نقطة.

البورصة المصرية مؤشرات البورصة مال واعمال اخبار مصر ربح رأس المال ايجى أكس 30 ايجي إكس 70 Finance Real Estate

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أشعر بالقيء.. فنانة شهيرة تكشف عن إحساسها أثناء تقديم بعض مشاهد القبلات

بيان عاجل من قطر بشأن القصف الإسرائيلي على رفح والاستيلاء على المعبر

تعديل جدول تخفيف أحمال الكهرباء بدءًا من اليوم.. اعرف المواعيد الجديدة

بورصة الدواجن والبيض اليوم.. انخفاض أسعار الفراخ ومفاجأة في سعر البانية

هل تحصل البنت على ذهب الأم بعد وفاتها؟ دار الإفتاء ترد

ميدو بعد فوز الأهلي على الاتحاد السكندري: هذه قوة كولر

بدءا من اليوم.. الكهرباء هتقطع من الساعة 3

تبدأ من 3 عصرا.. تعديل خطة تخفيف الأحمال خلال أيام الامتحانات

موضوعات متعلقة

رئيس البورصة السابق: تثبت السياسات التشريعية والضريبية من أفضل طرق جذب الاستثمار المباشر

ترشيحاتنا

مجلس النواب يوافق على ترشيح سحر السنباطي رئيساً للمجلس القومي للطفولة والأمومة

دعوة إلى مصر.. بيان من القوى الوطنية والإسلامية الفلسطينية بشأن معبر رفح

مفاجأة سارة للجماهير بشأن حضور المباريات.. شاهد

رد أمين الإفتاء على شخص يريد الاقتراض لشراء شقة

سحر السنباطي رئيساً للمجلس القومي للطفولة والأمومة

الداخلية تداهم مصنعا لإنتاج المخدرات بالشرقية| تفاصيل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رجل يرمي أرانب صغيرة من النافذة بالولايات المتحدة.. وهذا كان مصيرها

تحذير من ظاهرتين.. الأرصاد تكشف حالة الطقس خلال الساعات المقبلة

احترس إن كنت منهم.. 9 أشخاص أكثر عرضة لارتجاع المريء من غيرهم

هجوم الأفيال في تايلاند| مصرع 150 شخصًا .. وسكان هذه المدن تعاني

فيديو

رنا سماحة لصدى البلد: مسلم صوته مميز وأحب أشاركه دويتو غنائي

كيس بوردة .. مجدي شطة مهدد بالحبس عامين

تخفيض 50٪.. تفاصيل عرض مصر للطيران على الرحلات

اجتياح رفح الفلسطينية.. أول رد مصري رسمي وتحذير من سياسة حافة الهاوية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: حتى سندريلا أصلها فرعوني

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: ماذا يعني أن يكون معرفياً؟

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشكل القانوني للتعاقد بالرسائل الإلكترونية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب.. غيوم التحديات وشمس الانتصار

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الوجدان بين الاهتمام والإهمال

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: التغذية العلاجية وصحة الإنسان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين: انتهاء التكليف وبدء التشريف

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: عيد تجدد الحياة

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-